Ikonische AC-130J Ghostrider bekommt doch keine Laserwaffe

Die "Hölle am Himmel" muss künftig weiter ohne Laser auskommen. Und auch ein Artilleriegeschütz könnte gestrichen werden.

Eigentlich hätte die AC-130J Ghostrider das erste Flugzeug des US-Militärs werden sollen, das unter dem Programm AHEL (Airborne High Energy Laser) mit einer 60-Kilowatt-Laserwaffe ausgestattet werden sollte. Dieser Plan wurde allerdings eingestellt. "Nachdem das AHEL-Lasersystem in einem Bodenversuch unter freiem Himmel eine beachtliche Leistung erreicht hatte, traten technische Probleme auf", wird der Grund dafür angegeben. Die dadurch entstandenen Verzögerungen ließen es nicht zu, die Waffe in der dafür vorgesehenen AC-130J zu testen.

Die AC-130J Ghostrider soll nach jahrelangen Verzögerungen doch keine Laserwaffe erhalten. Die ikonische Propellermaschine, die wegen ihrer Bewaffnung auch als " Hell in the Sky " (Hölle am Himmel) bekannt ist, soll außerdem ihre 105-mm-Haubitze verlieren, wie The War Zone berichtet.

Erste Testflüge hätten bereits 2021 stattfinden sollen, im November 2023 wurde noch der Jänner 2024 angestrebt. Alle Termine verstrichen allerdings und die Ghostrider blieb am Boden. "Infolgedessen wurde das Programm auf Bodentests umgestellt, um den Betrieb und die Zuverlässigkeit zu verbessern und eine erfolgreiche Übergabe an andere Behörden zu ermöglichen", heißt es in einer Erklärung.

Navy, Army und Marines arbeiten an Laserwaffen

Welche "anderen Behörden" gemeint sind, ist unklar. Die US Navy ließ mit dem High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance (HELIOS) aber ebenfalls einen 60-Kilowatt-Laser für Schiffe entwickeln und ist auch im AHEL-Programm involviert. Wie bei AHEL ist der Rüstungskonzern Lockheed Martin der Hauptauftragnehmer für das System.

Die US Army und das Marinekorps arbeiteten beide wiederum an verschiedenen luft- und bodengestützten Energiewaffen. Die Air Force hat ihrerseits mit dem Self-protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD) ein System entwickelt, das einerseits ankommende Raketen durch Laserstrahlen abwehren soll, andererseits aber auch aktiv Ziele bekämpfen soll. Die ersten Flugtests mit SHiELD sollen 2025 beginnen, der aktuelle Status des Projekts ist allerdings unklar.

AC-130J verliert Geschütz

Die Air Force besitzt momentan eine Flotte von 30 AC-130J Ghostrider. Die schwer bewaffneten Flugzeuge wurden bisher als Nahbereichsunterstützung für Spezialeinheiten am Boden eingesetzt. Das fliegende Arsenal besteht bei der aktuellen Variante aus einer 30mm-Schnellladekanone, einem 105mm-Artilleriegeschütz, sowie Raketen und Bomben. Durch eine Neubewertung des Flugzeugs könnte es allerdings sein Artilleriegeschütz verlieren.