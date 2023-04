US Navy sucht ein neues “Weltuntergangs-Flugzeug”

Der auf der Boeing 707 basierende Flugzeugtyp diente der US Navy bislang als Kommandoflugzeug für den Fall, dass ein weltweiter Atomkrieg ausbrechen sollte. Deshalb werden diese Art von Flugzeugen "Doomsday" genannt - Weltuntergang. In einer solchen Situation sollte die E-6 Mercury als Kontrollzentrum für die USA fungieren und mit den mit Atomraketen bestückten U-Booten der Navy kommunizieren.

Die US Navy ist auf der Suche nach einem neuen "Doomsday"-Flugzeug. Mehrere Rüstungskonzerne, darunter Northrop Grumman , Lockheed Martin und Raytheon Intelligence and Space , haben sich zusammengetan, um einen Nachfolger der E-6B Mercury zu entwickeln, wie Defense News berichtet.

Laut Henry Cyr , Direktor für Kontrollprogramme bei Northrop Grumman, sei die E-XX der E-6 in vielen Punkten überlegen. Unter anderem soll sie sich besser fliegen lassen, als die E-6, die seit 1989 in der Flotte der Navy ist.

Da die Navy einen schnellen Übergang wünscht, dürften im Weltuntergangsflugzeug allerdings keine neuartigen Technologien verbaut werden. Ziel sei es, so Cyr, bereits vorhandene Instrumente so schnell wie möglich in einem neuen Flugzeugtyp einzusetzen. "Dies soll keine Demonstration einer neuer Erfindungen sein", hält er fest. "Im Bereich der nuklearen Kommando- und Kontrollkommunikation ist es wichtiger, 100 Prozent der Zeit richtig zu arbeiten, als ein Risiko bei der Entwicklung neuer Technologien einzugehen."

Die Navy sieht 213,7 Millionen Dollar (195,8 Millionen Euro) für das Programm vor, das gemeinhin unter dem Namen TACAMO ("Take Charge And Move Out") bekannt ist. Von dieser Summe sollen vorerst 3 Testflugzeuge finanziert werden. 9 Exemplare will die Navy laut Cyr insgesamt kaufen, um die 16 E-6 Mercury zu ersetzen.