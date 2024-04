Rabbit R1: Das sagen die ersten Tester zum KI-Gadget um 200 Euro

Das kleine Gerät benötigt keine Apps und will mit AI-Features überzeugen. So fällt das erste Fazit aus.

In den vergangenen Monaten sorgten 2 Mini-Geräte für Aufsehen, die in erster Linie auf Künstlicher Intelligenz basieren. Die Beamer-Brosche Humane AI Pin wurden in den ersten Reviews regelrecht zerrissen. Es herrscht Konsens darüber, dass das Gerät nicht alltagstauglich ist. 700 Dollar sind zu teuer und der Zwang zu einem Abo für 24 Dollar pro Monat ist unverhältnismäßig.

Gemischte Gefühle bei den ersten Reviews

Das andere KI-Gadget namens Rabbit R1 geht die Sache etwas anders an. Es kostet lediglich 200 Dollar und verlangt kein Abo. Das R1 baue laut dem Hersteller auf einem "Large Action Model" auf. Dadurch benötigt das Gerät keine eigenen Apps, es lerne stattdessen, wie man Anwendungen verwendet und setze dies dann im Alltag um.

Nun wurde Rabbit R1 veröffentlicht und die ersten Reviews trudeln ein. Die hohen Erwartungen, die der Firmengründer Jesse Lyu aufgebaut hat, kann das Gadget nicht erfüllen. Ganz so schlecht wie der Humane AI Pin schlägt sich der R1 aber auch nicht.

