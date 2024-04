Humane AI Pin: Tester sind enttäuscht von der smarten Brosche

Der Humane AI Pin erregte damit 2023 Aufsehen. Statt Apps nutzt das Gerät Künstliche Intelligenz . Es wird per Sprach, Touch und Gesten gesteuert. Ein magnetischer Clip mit Batterie hält es an der Kleidung fest. Erste Tester*innen haben sich den smarten Ansteck-Pin jetzt angesehen - mit ernüchternden Resultaten.

Wenn Antworten kommen, sind sie oft falsch

Ähnlich wie bei ChatGPT kann auch Humane AI im Internet nach einer Antwort suchen und sie zusammenfassen. Die Antwort wird per Sprachausgabe vorgetragen. Allerdings habe das Gerät häufiger Probleme, die Fragen zu verstehen oder antwortete einfach nicht, so die Tester*innen.

Viele Tester*innen, darunter Julian Chokkattu von Wired, vertrauen dem Gerät nicht. Wie bei anderen KI-Programmen seien die Antworten oft falsch. Es sei schwieriger, die Antworten zu kontrollieren als bei der Suche mit einem Smartphone.

"Kann nur die Zeit ansagen"

David Pierce von The Verge merkt an, dass Anfragen wie "Rufe Person XY an", häufig einfach ignoriert wurden. "Das Einzige, was das Ding wirklich kann, ist mir die Zeit anzusagen", so sein harsches Fazit. Er kritisiert zudem, dass sich das Gerät schnell stark erhitzt und deswegen teils ausschaltet.