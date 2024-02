Dieses Smartphone funktioniert ganz ohne Apps

“There is an app for that” ist einer von Apples Slogans aus der Anfangszeit des iPhones bzw. von Smartphones überhaupt. Mittlerweile ist der Ausspruch so wahr, dass es schon fast weh tut. Für jede Kleinigkeit muss man sich heute eine eigene App installieren.

Gemeinsam mit Qualcomm und Brain.ai hat die Deutsche Telekom nun ein Smartphone-Konzept entwickelt, das ganz anders sein soll. Präsentiert wird es auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress, die am 26. Februar in Barcelona startet. Anstelle der Apps rückt eine Art persönlicher Assistent auf KI-Basis in den Vordergrund. “Wie ein Concierge versteht der Assistent die Wünsche der Benutzer und kümmert sich um die Details”, schreibt die Telekom.

“Buche mir einen Flug”

Will man etwa einen Flug buchen, muss man nicht erst die App der Airline herunterladen, nach dem Flug suchen und ihn so reservieren. Stattdessen soll es einfach per Sprachbefehl “Buche mir einen Flug nach XY” funktionieren. “Unsere Vision ist ein magenta Concierge für ein App-freies Smartphone. Ein echter Begleiter im Alltag, der Bedürfnisse erfüllt und das digitale Leben vereinfacht”, wird Produktchef Jon Abrahamson von der Telekom zitiert.