Google Maps ermöglicht jetzt Rezensionen mit Spitznamen

Google Maps bekommt 4 neue Funktionen. 3 davon betreffen auch den europäischen Markt und werden aktuell ausgerollt. Diese sollen helfen, Zeit zu sparen und sich besser auf Veranstaltungen vorbereiten zu können. Bald kann man aber auch Bewertungen schreiben, ohne den echten Namen zu verwenden, wie Google angekündigt hat.

Rezensionen mit Spitznamen

Angenommen man war in einem Restaurant und das Essen sowie der Service waren wirklich schlecht. Dann ärgert man sich vielleicht so sehr, dass man eine Rezension hinterlassen will, um andere zu warnen. Viele Menschen dürften darauf aber auch verzichten, weil man bisher den echten Namen unter den Bewertungen sieht.

Bald kann man stattdessen einen Spitznamen und ein anderes Profilfoto verwenden, um sozusagen anonymer unterwegs zu sein. Für Betrüger ist diese Nachricht wahrscheinlich sehr erfreulich. Google gibt aber Entwarnung und versichert gegen Fake-Bewertungen vorzugehen.

Auch wenn man den echten Namen nicht öffentlich sieht, ist der Spitzname dennoch mit dem echten Google-Account verbunden. Die neue Funktion wird in diesem Monat weltweit ausgerollt. Sie ist dann für iOS, Android und in der Desktop-Version verfügbar.

