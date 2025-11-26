Google Maps ermöglicht jetzt Rezensionen mit Spitznamen
Google Maps bekommt 4 neue Funktionen. 3 davon betreffen auch den europäischen Markt und werden aktuell ausgerollt. Diese sollen helfen, Zeit zu sparen und sich besser auf Veranstaltungen vorbereiten zu können. Bald kann man aber auch Bewertungen schreiben, ohne den echten Namen zu verwenden, wie Google angekündigt hat.
Rezensionen mit Spitznamen
Angenommen man war in einem Restaurant und das Essen sowie der Service waren wirklich schlecht. Dann ärgert man sich vielleicht so sehr, dass man eine Rezension hinterlassen will, um andere zu warnen. Viele Menschen dürften darauf aber auch verzichten, weil man bisher den echten Namen unter den Bewertungen sieht.
Bald kann man stattdessen einen Spitznamen und ein anderes Profilfoto verwenden, um sozusagen anonymer unterwegs zu sein. Für Betrüger ist diese Nachricht wahrscheinlich sehr erfreulich. Google gibt aber Entwarnung und versichert gegen Fake-Bewertungen vorzugehen.
Auch wenn man den echten Namen nicht öffentlich sieht, ist der Spitzname dennoch mit dem echten Google-Account verbunden. Die neue Funktion wird in diesem Monat weltweit ausgerollt. Sie ist dann für iOS, Android und in der Desktop-Version verfügbar.
Freie Ladesäulen für das E-Auto finden
Google Maps liefert nun auch eine Funktion für all jene, die gerne Road-Trips machen oder viel mit dem E-Auto unterwegs sind. Mit der neuen Funktion für E-Autos zeigt Google Maps, welche Ladesäulen wahrscheinlich frei sind, wenn man dort ankommt. Schon bisher war es möglich zu sehen, ob eine Ladesäule im Moment frei ist.
Das kann sich aber jederzeit ändern. Deshalb nutzt das Unternehmen jetzt KI, um die historische und Echtzeit-Verfügbarkeit von Ladestationen zu analysieren. So soll man sehen, welche Ladestationen frei sind, wenn man dort ankommt. Die Funktion wird diese Woche für Android-Auto und Fahrzeuge mit Google-Integration veröffentlicht.
Mehr Insider-Tipps
Wenn man in einer Stadt unterwegs ist, die man noch nie besucht hat, kann Google Maps jetzt helfen noch mehr zu entdecken. Dafür hat das Unternehmen das Explore-Tab in Google Maps aktualisiert.
Jetzt sieht man, welche Restaurants in der Nähe beliebt oder welche Sehenswürdigkeiten gerade angesagt sind. Die aktualisierte Version des Explore Tabs wird aktuell für iOS und Android weltweit ausgerollt.
Neue “Know before you go” in den USA
Außerdem wird eine Funktion namens “know before you go” in den USA veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Tipps, die dabei helfen sollen, sich für ein bestimmtes Ereignis besser vorbereiten zu können.
Als Beispiel nennt Google, die Parksituation vor Ort oder ob es bei der Veranstaltung einen Dresscode gibt. Zum Einsatz kommt dabei das KI-Tool Gemini.
