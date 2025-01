Spielebranche hofft, dass GTA 6 100 Dollar kostet

Der heiß erwartete Spiele-Blockbuster GTA 6 soll noch dieses Jahr erscheinen. Jetzt entfacht das Spiel eine Diskussion über die Preisgestaltung von Games, obwohl offiziell noch gar kein Preis genannt wurde.

In seiner jährlichen Analyse "The State of Video Gaming" gibt Matthew Ball einen Ausblick auf die Zukunft des Markts. Dort heißt es, die Spielebranche hoffe, dass GTA 6 zwischen 80 und 100 Dollar kosten wird. In Österreich und Deutschland würde das einen Preis von bis zu 100 Euro bedeuten. Es halten sich zudem Gerüchte, dass für eine Variante mit digitalen Zusatzinhalten sogar 150 Dollar fällig werden könnten.

