Probleme bei Entwicklung von GTA 6

Das derzeit meist erwartete Videospiel ist mit ziemlicher Sicherheit GTA 6. Für alle Fans gibt es nun allerdings schlechte Nachrichten. Wie Kotaku erfahren hat, könnte es sein, dass Entwickler Rockstar das geplante Veröffentlichungsdatum im Jahr 2025 nicht einhält.

Stattdessen könnte sich der Release auf 2026 verschieben. Ob es wirklich so weit kommt, ist allerdings noch nicht gesichert. Sollte das Spiel doch schon 2025 kommen, wird es frühestens die zweite Jahreshälfte, voraussichtlich Herbst, sein.

Ende des Homeoffice

Unmut bei Rockstar-Mitarbeiter*innen gab es im Februar, als das Unternehmen ankündigte, dass es ab 15. April wieder Pflicht wird, 5 Tage die Woche im Büro zu erscheinen. Offiziell begründet wurde das mit “Sicherheit und Produktivität” in der “letzten Phase der Entwicklung”. Konkret dürfte der stockende Fortschritt bei GTA 6 der ausschlaggebende Grund für die Entscheidung gewesen sein, wie es bei Kotaku heißt.

Hauptsächlich wird GTA in der Rockstar-Niederlassung im schottischen Edinburgh entwickelt. Es dürften aber auch Standorte an anderen Orten an dem Spiel mitarbeiten.

Trailer

Für Aufsehen sorgte zuletzt die Veröffentlichung des Trailers Anfang Dezember. Er wurde überraschend verfrüht veröffentlicht, nachdem er geleaked wurde.