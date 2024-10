USA pumpen Millionen in totgeglaubte Hyperschall-Gleitwaffe

Die nunmehr freigegebenen 13.447.746 US-Dollar steigern den Gesamtwert des Auftrags auf 1.319.270.400 (1,3 Milliarden) US-Dollar . Das geht aus offiziellen Pentagon-Dokumenten hervor, wie The War Zone berichtet. „Die Arbeiten werden in Orlando, Florida, durchgeführt und dürften bis zum 31. August 2025 abgeschlossen sein“, heißt es in der entsprechenden Mitteilung weiter.

Hyperschall-Gleiter

ARRW ist eine sogenannte Hyperschall-Boost-Glide-Vehicle-Waffe, auch als Hypersonic Glide Vehicle (HGV) bekannt. Bei dem Konzept wird das Gleitfluggerät per Booster-Rakete auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt und in große Höhe gebracht. In dieser Flugbahn in der Atmosphäre gleitet die Waffe ohne Triebwerk dann mit Hyperschallgeschwindigkeit (also über Mach 5) an ihr Ziel. Dabei ist das Design so konzipiert, dass sie während des Flugs unberechenbare Bewegungen ausführen kann.

Die Kombination aus Höhe, Geschwindigkeit und der unvorhersagbaren Flugbahn macht es schwierig, die Waffe abzufangen. Die folgende schematische Darstellung zeigt den Unterschied zu ballistischen Raketen und Hyperschall-Marschflugkörpern.