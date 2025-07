Abgassünder erkennen: Laser misst Luftverschmutzung in Echtzeit

Das „Dieselgate“ sorgte 2015 für einen weltweiten Skandal: Volkswagen hatte Neuwagen technisch so manipuliert, dass diese bei behördlichen Abgasprüfungen weniger schädliche Stoffe ausstießen als im regulären Fahrbetrieb auf der Straße.

Nach der Zulassung fällt derzeit kaum auf, wenn ein Fahrzeug mehr Schadstoffe ausstößt als ein anderes. Die Belastung unserer Umwelt mit Luftschadstoffen wird momentan nur grobmaschig von Behörden überwacht. Wenn es nach der Physikerin Birgitta Schultze-Bernhardt von der TU Graz geht, soll sich das jedoch ändern.

Abgase von Autos

Schultze-Bernhardt entwickelt derzeit ein neuartiges, tragbares Gerät, das dank einer speziellen Lasertechnologie in Echtzeit mehrere Schadstoffe gleichzeitig überwachen kann. Etwa an einer Kreuzung: „Unser Gerät wäre so empfindlich, dass wir die Abgasphase von jedem einzelnen Auto beim Vorbeifahren messen können. Damit könnten wir für jedes individuell bestimmen, wie die Abgaskonzentration in Echtzeit beim Vorbeifahren ist“, erklärt Schultze-Bernhardt der futurezone.

Die Idee entstand, als sie sich im Labor mit der Wechselwirkung von Licht mit bestimmten Gasen beschäftigte, die in der Umwelt vorkommen. Das Herzstück ihres neuen Messgeräts wird ein Dualkamm-Spektrometer – eine laserbasierte Messtechnologie, die sie selbst in einem Vorgängerprojekt entwickelt hat. Damit sie ihre Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung zu einer praktischen Anwendung weiterentwickeln kann, erhielt die Forscherin vom Europäischen Forschungsrat nun für 18 Monate einen sogenannten Proof-of-Concept-Grant in der Höhe von 150.000 Euro für das Projekt „Multi Trace“.

