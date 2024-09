Hightech-Tool erkennt Lärmsünder auf österreichischen Straßen

Zehntausende Motorradfahrer versammelten sich in der Vorwoche am Kärntner Faaker See. Bei den „European Bike Days“ zeigen sie einmal im Jahr ihre Harleys und tauschen sich mit anderen Bikern aus. Viele Anrainer leiden unterdessen am Lärm, der als dauerhaftes „Grollen“ beschrieben wird. Einige Zweiräder sind sogar lauter als erlaubt, weil sie getunt wurden.

In Kärnten kennt man solche lauter gemachten Fahrzeuge seit geraumer Zeit: Das GTI-Treffen lockte ab 1982 jedes Jahr Zehntausende Tuning-Begeisterte an den Wörthersee. In anderen österreichischen Städten sorgen illegale Straßenrennen mit knallenden Auspuffen für Ärger.

Schall-Detektor erkennt Lärmverursacher

Die Polizei tut sich schwer, solche Lärmsünder auf frischer Tat zu ertappen. „Im Zuge dieser Kärntner Events rund um sehr laute Fahrzeuge ist die Idee für unser Forschungsprojekt entstanden“, erklärt Ferdinand Fuhrmann von Joanneum Research. Er ist Projektleiter von „NoiseSens“, einem von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) unterstützten Projekt, bei dem seit 2023 ein Messgerät für die Polizei entwickelt wird, das getunte Fahrzeuge erkennen soll.

„Es geht darum, Lärmsünder zu identifizieren. Ähnlich wie Temposünder, die die gesetzlich erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschreiten, ist ein Lärmsünder ein sehr lautes motorisiertes Fahrzeug“, erläutert Fuhrmann. Derzeit gebe es jedoch kein geeignetes Messgerät. „Um einen Schallpegel aufzunehmen, der vor Gericht hält und nicht angefochten werden kann, braucht man ein geeichtes Messgerät. Derzeitige Geräte verwenden Mikrofone mit einer omnidirektionalen Empfindlichkeit – sie nehmen den Schall aus allen Richtungen gleich auf“, erklärt er. Identifiziert die Polizei derzeit ein zu lautes Fahrzeug, kann sich der Lenker deshalb leicht auf eine andere Lärmquelle in der Umgebung herausreden. „Deswegen entwickeln wir ein Messgerät, mit dem man Schallpegeln Richtungen zuweisen kann“, erklärt Fuhrmann.