Lärmpegel: Wie Gegensprechanlagen Verbrechen aufklären sollen

Größeres Wissen über die Geräuschpegel an bestimmten Orten könnten nicht nur der Polizei helfen, sondern auch in anderen Lebensbereichen zu Verbesserungen beitragen. Nach Einschätzungen der Europäischen Umweltbehörde EEA ist Lärmverschmutzung ein ernstes Umweltproblem in Europa.

Würden Behörden mehr über die Lautstärke an verschiedenen Orten erfahren, könnten sie dem Lärm möglicherweise gezielter entgegensteuern und gesundheitliche Auswirkungen bekämpfen. Laut Umweltbundesamt sind von einer erhöhten Lärmbelastung nicht nur Hörschäden zu erwarten, sondern auch ein höheres Risiko für erhöhte Blutfett- und Blutzuckerwerte. Lärm kann außerdem die kognitive Leistungsfähigkeit vermindern und er verursacht der EEA zufolge in der EU bis zu 12.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr.

Indessen leben 20 Prozent der EU-Bürger in Gebieten, in denen der Lärmpegel als gesundheitsschädlich gilt. Ab einer Dauerbelastung von 60 dB ist Lärm für uns schädlich.

Die EU sieht daher dringenden Handlungsbedarf. In Österreich gibt es dazu einen eigenen Aktionsplan gegen Umweltlärm, mit dem man das Problem in den Griff bekommen will. Für besonders belastete Gebiete werden Maßnahmen gesucht, während ruhige Gebiete vor mehr Lärm bewahrt werden sollen. Seit 2007 werden bereits regelmäßig Lärmkarten erstellt, die zeigen, an welchen Orten es besonders laut ist.