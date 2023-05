Überwachung: 1,2 Milliarden Euro Rekordstrafe für Facebook

Meta muss die Rekordstrafe zahlen, weil sie Daten von EU-Bürger*innen in die USA übertragen hat, obwohl sie dort nicht sicher sind.

Das Verfahren, auf dessen Urteil nun diese Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro beruht, war ausgelöst worden, weil Schrems hinterfragt hatte, ob die Daten von Europäer*innen bei der Übertragung in die USA überhaupt adäquat geschützt sein können, schließlich sind seit Edward Snowden die US-Überwachungsgesetze bekannt.

Vor 10 Jahren hat der Datenschutzaktivist Max Schrems , der damals in Wien Jus studierte, seine Beschwerden gegen Facebook eingebracht. Es folgten zahlreiche größere und kleinere Gerichtsentscheidungen. Etwa kam die irische Datenschutzbehörde zu dem Schluss, dass personenbezogene Werbung nicht ohne Zustimmung der Nutzer*innen möglich sei. Ein jahrelanges Verfahren in Österreich von Schrems gegen Facebook ging 2020 damit aus, dass Facebook dem Datenschutz-Aktivisten 500 Euro zahlen und seine vollständigen Daten aushändigen musste.

746 Millionen Euro: Das war bisher die größte Strafe einer europäischen Behörde wegen Datenschutzverletzungen in Europa. Sie betraf Amazon. Nun wurde Meta, der Konzern hinter den Plattformen Facebook, WhatsApp und Instagram, zu einer Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro verdonnert. Die irische Datenschutzbehörde brauchte allerdings 10 Jahre, um zu dieser Entscheidung zu kommen.

„Geheimdienste in den USA können Daten von Menschen erhalten, die nichts falsch gemacht haben. Wir wissen von den Enthüllungen von Snowden von Überwachungsprogrammen, die 10 Jahre im Einsatz sind. Jetzt gibt es sicher noch viele mehr, von denen wir nichts wissen, die in den USA zum Einsatz kommen“, sagte Schrems, vor ein paar Jahren im Gespräch mit der futurezone, als wir über das Verfahren berichteten.

Vor zehn Jahren hatte der US-Whistleblower Edward Snowden enthüllt, dass es in den USA ein Überwachungsprogramm namens PRISM gab. Die NSA und das FBI zapften direkt zentrale Rechner und damit die Kund*innendaten von Internetkonzernen wie Apple, AOL, Google, Facebook, Microsoft, Yahoo oder Skype an. Die NSA hatte sogar Zugang zum internen Datenverkehr zwischen den Rechenzentren der US-Tech-Giganten.

Höchstrafe hätte 4 Milliarden Euro betragen

Nun zeigt er sich über die Rekordstrafe zwar erfreut, denkt aber, dass sie noch viel höher hätte ausfallen sollen: „Ich bin froh über diese Entscheidung nach 10 Jahren Rechtsstreit. Das Bußgeld hätte aber wesentlich höher ausfallen können, da die Höchststrafe bei über 4 Milliarden liegt und Meta 10 Jahre lang wissentlich gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstoßen hat, um Profit zu machen."

Dass das Geld an den irischen Staat fließen wird, ist für Schrems ebenfalls enttäuschend. „Wir haben auch 10 Jahre lang gegen die irische Datenschutzbehörde geklagt, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Wir mussten 3 Verfahren gegen die DPC anstrengen und haben dabei Millionen an Verfahrenskosten riskiert. Die irische DPC hat alles getan, um diese Entscheidung zu verhindern, wurde aber immer wieder von den europäischen Gerichten und Institutionen zurechtgewiesen. Es ist irgendwie absurd, dass die Rekordstrafe an Irland geht - den EU-Mitgliedstaat, der alles getan hat, um sicherzustellen, dass diese Strafe nicht verhängt wird."