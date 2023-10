Katze verursacht Systemausfall in Krankenhaus

Im September gab es im Veterans Affairs Medical Center in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri einen 4-stündigen Systemausfall der IT. Gerade in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen können solche Ausfälle kritisch sein.

Schuld am konkreten Zwischenfall war laut einem Bericht bei The Register eine Katze. Der Vierbeiner gehört demnach eine*r Techniker*in der Einrichtung. Während dem Überprüfen der Serverkonfiguration soll die Katze demnach auf die Tastatur gesprungen sein, wodurch Daten verloren gingen.

Vorfall wurde in Call besprochen

Die Geschichte geht aus einem regelmäßigen Call hervor, in dem IT-Probleme mit der zuständigen Regierungseinrichtung besprochen werden. Laut The Register nehmen an diesen Calls rund 100 Menschen teil, darunter Vertreter*innen von Partnerfirmen und andere Mitarbeiter*innen. Eine*r der Teilnehmer*innen berichtete gegenüber The Register danach von der Anekdote. Ein leitender Mitarbeiter des Department of Veterans Affairs soll im Call demnach entgegnet haben: “Darum habe ich einen Hund”.

Ein Sprecher des Veterans Affairs Medical Center bestätigte gegenüber The Register zwar den IT-Zwischenfall, zum Grund äußerte er sich nicht. Eine konkrete Nachfrage, ob eine Katze schuld gewesen sei, wollte er nicht beantworten.