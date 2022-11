Röntgenbild zeigt versteckte Katze in Koffer von Flugpassagier

"Der TSA-Mitarbeiter war schockiert, eine orange Katze in einem eingecheckten Koffer am JFK-Flughafen zu finden, nachdem er durch die Röntgenanlage ging“, schrieb die TSA-Sprecherin Lisa Farbstein auf Twitter.

Flug verpasst

Die Mitarbeiter*innen hatten im Anschluss Delta Airlines kontaktiert, mit dem der Passagier mitfliegen hätte sollen, sagt Farbstein gegenüber der Washington Post. Der Mann hatte aufgrund dieses Fiaskos seinen Flug verpasst, und buchte einen Flug für den nächsten Tag. Er flog ohne die Katze nach Orlando, Florida.

Der pelzige blinde Passagier gehörte ihm zufolge nicht ihm selbst, sondern einer anderen Person im gleichen Haushalt. Inzwischen sei das Tier wieder sicher Zuhause angekommen.

Chihuahua im Koffer

Dies war kein Einzelfall. 2021 etwa wurde am Texas Airport ein Chihuahua entdeckt. Der Hund hatte geschlafen, als ein Mitarbeiter den Koffer öffnete. Generell sind Reisen im Koffer für Tiere gefährlich, unter anderem aufgrund der tiefen Temperaturen im Frachtraum. Haustiere, vor allem größere, kommen in einen Frachtraum, wo spezielle Vorkehrungen getroffen werden müssen. Je nach Airline können kleinere Haustiere in einer Transportbox in der Kabine mitreisen.