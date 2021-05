Studie zeigt, dass Katzen gerne in Quadraten sitzen

Katzen sitzen mit großer Vorliebe in Boxen. Das zeigte vor Jahren schon die Social-Media-Aktion #CatSquare, bei der Katzenbesitzer*innen ein Viereck auf den Boden klebten, in dem ihre Haustiere dann Platz nahmen. Ob das nur Zufall ist oder System hat, versuchte die Forscherin Gabriella Smith herausfinden.

Die Katzen wurden anschließend in den Raum gelassen. Die Besitzer*innen nahmen ein Video vom Verhalten der Tiere auf. Dabei interagierten 9 Katzen mit dem Versuchsaufbau. Innerhalb des 6-tägigen Experiments setzten sich die Tiere 8 Mal in das Quadrat, 7 Mal in die Kanizsa-Illusion und einmal in die dritte Form.

Ein großer Fortschritt sei auch die Erkenntnis, dass Katzen sich gut für Citizen-Science-Projekte eignen, heißt es in der Studie, die im Fachmagazin Applied Animal Behaviour Science erschien. Damit könnten die Katzen statt im Labor in ihrer bekannten Umgebung untersucht werden.

Falsches Gefühl von Sicherheit

Warum Katzen so stark von Quadraten angezogen werden, bleibt aber ein Mysterium. Eine Studie von 1993 zeigte, dass Katzen weniger Stress verspürten, wenn sie in einer Schachtel saßen. Nachdem die #CatSquare-Aktion das Internet mit Fotos von Katzen in Vierecken überschwemmte, schrieb der Professor für Tierverhalten, Nicholas Dodman, in The Conversation, die Form könnten den Tieren ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln.