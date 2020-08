Wie Katzen auf Schwerelosigkeit reagieren

Zwar gibt es (noch) keine Katzen auf der Internationalen Raumstation ISS, NASA-Wissenschaftler haben aber vor vielen Jahren Katzen auf einen Parabelflug mitgenommen. So sollte ihr Verhalten in der Schwerelosigkeit untersucht werden. Oder vielleicht haben sie es auch einfach nur getan, weil sie die Vierbeiner in der Schwerelosigkeit erleben wollten.