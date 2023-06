Sicherheit, wenn es kritisch wird: Exoscale eröffnet Zone II in Wien

„92 Prozent aller Daten der westlichen Welt liegen auf Servern in den USA“, sagt Mathias Nöbauer, CEO von Exoscale. Der Grund dafür ist nicht nur, dass die Platzhirsche im Cloud-Segment alles US-Firmen sind, sondern auch die Anforderungen der Kund*innen. Dazu zählt, vor allem bei kritischer Infrastruktur, die Ausfallsicherheit.

Angefangen von der DSGVO bis zur neuen EU-Cybersicherheitsrichtlinie NIS2, die ab Oktober 2024 gilt, müssen und wollen europäische Unternehmen und Organisationen ihre Daten bewusst in der EU lagern. Dass man dabei technisch keine Rückschritte im Kauf nehmen muss, zeigt eben das Unternehmen Exoscale. Die 100-prozentige Tochter von A1 Digital, das wiederum zu A1 gehört, bietet deshalb DSGVO-konforme Cloudlösungen an.

Exoscale ist an mehreren Standorten in Europa vertreten. In Österreich wurde jetzt ein zweiter Standort erschlossen, in einem hochmodernen Rechenzentrum von A1. Durch diese neue Zone II Wien hat Exoscale die einzige redundante Public Cloud in Österreich, die vollständig DSGVO-konform ist.

Hoher Schutz für KMUs

Damit können Unternehmen auf eine extrem hohe Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit bauen. Besonders wichtig ist das für Firmen im Banken- und Finanzsektor, Healthcare und Health-Tech.

Die Lösungen von Exoscale stehen aber allen Unternehmen und Organisationen zur Verfügung. „Wir investieren 600 Millionen Euro pro Jahr in Infrastruktur und 40 Millionen Euro in Cyberschutz. Das können viele KMUs gar nicht investieren. Wenn man einem Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 30 Millionen Euro sagt, sie müssen 40 Millionen Euro in die Cybersicherheit investieren, können die zusperren“, sagt Martin Resel, CCO Enterprise bei A1: „Wir sehen es als unsere Aufgabe, uns wie ein Schutzschild vor unsere Kunden zu stellen.“