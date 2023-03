A1 unterstützt Lehrer bei der "Digitalen Grundbildung"

Mehr als 700 Pädagog*innen haben die Sommerworkshops des A1 digital.campus zum kreativen Einsatz digitaler Geräte in der Schule besucht.

Seit dem heurigen Schuljahr ist die "Digitale Grundbildung" in österreichischen Mittelschulen und den ersten 3 Klassen der AHS-Unterstufen Pflichtgegenstand. Sie wurde auch in den Volksschulen in den Lehrplan aufgenommen. Mit dem Fach sollen die digitalen Kompetenzen der Schüler*innen gestärkt werden. Neben Grundkenntnissen im Programmieren, der Nutzung von Suchmaschinen und dem Erfassen und Interpretieren von Daten, sind auch Social Media und das Erkennen von Fake News zentrale Bestandteile des Lehrplans.

Kreativer Einsatz digitaler Medien

Um Pädagog*innen bei der Gestaltung des Unterrichts zu unterstützen, hat auch Österreichs größte private Bildungsinitiative, der A1 digital.campus, sein Programm angepasst. In Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Wien werden seit dem vergangenen Jahr Sommerworkshopreihen für Lehrer*innen angeboten. Sie sollen unter anderem Möglichkeiten aufzeigen, wie digitale Medien kreativ im Schulalltag eingesetzt werden können. Rund 700 Pädagog*innen haben im vergangenen Sommer die Kurse besucht.

Sicherer Umgang mit dem Internet

"Für Kinder und Jugendliche gehören digitale Medien zu ihrem Leben dazu", sagt Thomas Arnolder, CEO der A1 Group. Dabei würden sie jedoch unterschätzen, welche Risiken und Folgen ihr Handeln im Netz haben könne. Das stelle auch Lehrer*innen vor Herausforderungen. In den Sommerworkshops werde gezeigt, wie sie Kinder kompetent unterstützen können. Neben der Sicherheit im Internet sind etwa auch der Einsatz von "Handys in MINT-Fächern", "Digitale Umweltbildung" und "Selbst-, Rollen- und Genderbilder" Schwerpunkte der Kurse.