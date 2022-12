Als Gesamtsieger konnte sich in diesem Jahr A1 durchsetzen. Auf dem zweiten Platz landet Magenta mit knappem Abstand zum Führenden. Vergleichsweise deutlich dahinter folgt schließlich Drei. Das Rennen um den ersten Platz war knapp: „Wenn man sich die Detailergebnisse ansieht, merkt man, wie knapp A1 und Magenta beieinanderliegen“. Die Top-Platzierten haben sich also diesmal nichts geschenkt: „Magenta und A1 sind nahezu auf Augenhöhe, Drei liefert insgesamt kein schlechtes Ergebnis, ist aber dennoch deutlich dahinter gelandet“, fasst Dalmus das Testergebnis zusammen.

In 5G hier liegt auch einer der Hauptgründe, wieso A1 als Sieger des Tests hervorging, sagt Dalmus. „A1 hat einen Ausbauvorsprung bei 5G, einfach, weil sie früh mit einem breiten Roll-out begonnen haben“, so der Testleiter. Derzeit ortet Dalmus aber starken Kampfgeist beim Zweitplatzierten : „Ich habe den Eindruck, dass Magenta derzeit motivierter ist, was den Netzausbau angeht“, so Dalmus. „Bei A1 verlässt man sich derzeit noch eher auf seinen starken Start beim 5G-Ausbau“, meint der Experte.

Wie knapp das Rennen zwischen A1 und Magenta war, offenbart neben dem knappen Punkteunterschied auch ein Blick auf die Detailergebnisse . In der Kategorie YouTube sind die beiden Anbieter sogar gleich auf, bei den übrigen Datententests wechseln sich die Top-Platzierten teilweise ab. Tonangebend für den Erfolg ist in erster Linie 5G. Je breiter der neue Standard verfügbar ist, desto besser schneidet das Netz bei den Internetgeschwindigkeiten ab.

Einzelfallentscheidung

Der Netztest versucht, einen umfassenden Überblick über die allgemeine Leistung der Infrastruktur zu geben. Am Ende des Tages kommt es – gerade am Land – aber natürlich immer auf den Einzelfall an, für welchen Anbieter man sich entscheidet. Auch ist natürlich essenziell, für welchen Zweck man einen Mobilfunkanbieter sucht. Will man etwa einen mobilen Router (oft als „Cube“ angeboten), reicht es aus, genau dort guten 5G-Empfang zu haben, wo man ihn aufstellen möchte.

Beim Tarif für das Handy, gibt es in der Regel mehrere Orte (Arbeitsplatz, Lieblingscafé etc.), wo man gutes Netz haben möchte. Hier heißt es, den Anbieter auszumachen, der im persönlichen Umfeld am stärksten ist. Wer vor dem Wechsel wissen möchte, ob der Empfang mit dem jeweiligen Netz im Alltag ausreichend ist, sollte es im Idealfall im eigenen Lebensbereich austesten. Ein Probezeitraum mit einem Wertkarten-Tarif bietet sich etwa an, bevor man sich auf mehrere Monate oder Jahre per Vertrag verpflichtet.