Drei startet mit "echtem 5G" für mobiles Internet zuhause

Drei hat als erstes Telekommunikationsunternehmen in Österreich die neueste Netzwerktechnologie 5G-Standalone in Betrieb genommen. Potenziell verfügbar sei das "echte 5G" ab sofort für rund 1,3 Millionen Haushalte und Unternehmen, wie Drei auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben hat.

Weil 5G-Standalone ein etwas zu technischer Begriff sei, wird Drei diese Technologie in Österreich als 5G+ vermarkten. Wer für seinen mobilen Internetanschluss zuhause 5G+ nutzen will, muss dafür in einen entsprechenden Tarif wechseln und einen geeigneten Router verwenden.

Für Smartphones, also für ein tatsächlich mobile Nutzung, ist 5G+ noch nicht verfügbar. Erst in einem nächsten Schritt werden auch Handy-Nutzer*innen das neue 5G-Standalone verwenden können.