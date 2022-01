Behördenurteil: Google Analytics ist nicht datenschutzkonform

Es ist keine gute Woche für Behörden, Organisationen und Firmen, die auf ihren Websites US-Dienste wie Google Analytics einsetzen. Die österreichische Datenschutzbehörde (DSB) hat am Mittwoch diesbezüglich nämlich eine wegweisende Entscheidung getroffen: Die Nutzung von Google Analytics verstößt gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Das gab die Bürgerrechtsorganisation noyb.eu bekannt, die eine Musterbeschwerde gegen eine österreichische Website eingebracht hatte.

Die konkrete Entscheidung betrifft netdoktor.at, aber die Website dient laut noyb.eu nur „exemplarisch“ für viele andere, die auf Google Analytics setzen. Noyb.eu hat insgesamt 101 Musterbeschwerden quer durch ganz Europa eingereicht und zwar bereits im Jahr 2020. Die österreichische Behörde ist nun die erste, die das Urteil zugestellt hat.

Die rechtliche Entscheidungsgrundlage hierfür ist das „Schrems II“-Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), das den Datentransfer von der EU in die USA betrifft. Beim EuGH-Urteil zu „Schrems II"-Fall hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Übermittlung personenbezogener Daten aus der EU in die USA an strenge Bedingungen geknüpft ist. Websites müssen davon absehen, personenbezogene Daten in die USA zu übermitteln, weil ein angemessenes Schutzniveau für die personenbezogenen Daten nicht gewährleistet werden kann.

Maßnahmen nicht effektiv genug

Google hat von sich aus „technische und organisatorische Maßnahmen“ umgesetzt, um dieses „angemessene Schutzniveau“ zu gewährleisten. Doch die DSB hält diese für wenig sinnvoll und nicht gut genug. „In Bezug auf die dargelegten vertraglichen und organisatorischen Maßnahmen ist nicht erkennbar, inwiefern diese effektiv (…) sind“, heißt es seitens der Behörde. Noyb.eu hat die Originalentscheidung als PDF veröffentlicht.



Ähnliche Entscheidungen werden nun auch in anderen EU-Mitgliedstaaten erwartet, da die Datenschutzbehörden in diesen Fällen in einer "EDPB-Taskforce" zusammengearbeitet haben. Erst Anfang dieser Woche hat der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB) bestätigt, dass auch der Einsatz von Google Analytics auf der COVID-Test-Website des EU-Parlaments nicht datenschutzkonform sei.



Max Schrems, Vorsitzender von noyb.eu, zeigt sich über das Urteil erfreut: „Die DSB hat eine sehr detaillierte und fundierte Entscheidung erlassen. Die Quintessenz ist: EU-Unternehmen können keine US-Cloud-Dienste mehr nutzen. Es ist jetzt 1,5 Jahre her, dass der EuGH das ein zweites Mal bestätigt hat - es ist also mehr als an der Zeit, dass das Gesetz auch durchgesetzt wird“, sagt Schrems.