Datenschutzverstoß bei COVID-Test-Website der EU bestätigt

Beim EuGH-Urteil zu „ Schrems II "-Fall hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Übermittlung personenbezogener Daten aus der EU in die USA an strenge Bedingungen geknüpft ist. Websites müssen davon absehen, personenbezogene Daten in die USA zu übermitteln, weil ein angemessenes Schutzniveau für die personenbezogenen Daten nicht gewährleistet werden kann.

Wegweisend für weitere Urteile und Behörden

"Leider zeigt der vorliegende Fall, dass unsere Daten noch immer in großer Zahl illegal in die USA transferiert werden. Der EDSB macht mit seiner Entscheidung deutlich, dass dies ein Ende haben muss“, so Patrick Breyer. Eine Geldstrafe bekommt das EU-Parlament allerdings keine, sondern nur eine Anordnung zur „Einhaltung der Vorschriften“. Im Gegensatz zu den nationalen Datenschutzbehörden im Rahmen der DSGVO kann der EDSB nur unter bestimmten Umständen, die in diesem Fall nicht erfüllt waren, eine Geldstrafe verhängen.

Die Entscheidung betrifft zwar in dieser Form nur das EU-Parlament, aber sie ist wegweisend für zahlreiche andere Fälle. "Entschieden wird immer im Einzelfall. Bisher ignoriert ein großer Teil der Unternehmen die EuGH-Rechtsprechung. Wir hoffen hier auf mehr Aktivitäten der Behörden“, sagt Max Schrems von der Datenschutzorganisation noyb.eu auf futurezone-Anfrage.

"Man kann Google-Produkte nicht rechtskonform einbinden"

Auch in Österreich setzen zahlreiche Behörden und Bundesländer Google-Dienste auf ihren Corona-Websites ein. Die futurezone hat etwa darüber berichtet, wie Google reCaptcha und Google Analytics auf diversen Impf-Voranmelde-Seiten der Bundesländer zum Einsatz kamen. Jetzt aktuell wird Google reCaptcha etwa noch immer auf der Website von „Österreich testet“ eingesetzt, bzw. ist zumindest in der Datenschutzerklärung als eingesetzter Dienst aufgelistet.

Ist das jetzt legal, oder ebenfalls ein Verstoß gegen das Datenschutzrecht? "Wir gehen aktuell davon aus, dass man Google-Produkte nicht rechtskonform in Webseiten einbinden kann. Dazu gibt es gut 100 noyb-Musterfälle vor Datenschutzbehörden und eine 'Task Force' der Behörden. Wir warten hier auf Entscheidungen“, sagt Schrems zur futurezone. Gerade bei Captcha-Lösungen, die in Österreich seitens der Behörden eingesetzt werden, gäbe es zahlreiche Alternativen zu Googles reCaptcha.

Im August 2020 hat noyb 101 Beschwerden gegen EU-Unternehmen eingereicht, die Google- und Facebook-Funktionen auf ihren Webseiten eingebunden haben. Nachdem eine "Task Force" durch die zuständigen Datenschutzbehörden gebildet wurde, erwartet noyb bald eine Entscheidung für private Websites, die der EDSB-Entscheidung folgen könnten. Auch viele Privatnutzer*innen warten auf Entscheidungen zu ihren Beschwerden.