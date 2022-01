Corona-Ausbruch in Forschungsstation in der Antarktis

Offenbar bleibt man selbst am Südpol nicht verschont von der Pandemie. Eine belgische Forschungsstation in der Antarktis hat mit einem Ausbruch von Covid-19 zu kämpfen. Wie BBC berichtet, haben sich sich mindestens 16 der 25 Personen des Personals an der Polarstation Princess Elisabeth mit dem Virus infiziert. Offiziell heißt es, dass die Fälle bisher mild verlaufen sind. "Die Situation ist nicht dramatisch", sagte Joseph Cheek, ein Projektleiter der International Polar Foundation, gegenüber der BBC. Die Mitarbeiter*innen sind laut Angaben alle vollständig geimpft.

"Die Quarantäne einiger Mitarbeiter, die sich mit dem Virus angesteckt haben, war zwar unangenehm, hat aber unsere Arbeit auf der Station insgesamt nicht wesentlich beeinträchtigt", so Cheek. "Allen Bewohner*innen der Station wurde angeboten, am 12. Januar mit einem Linienflug abzureisen. Sie haben jedoch alle den Wunsch geäußert, zu bleiben und ihre Arbeit fortzusetzen", fügte er hinzu.