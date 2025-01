TikTok, Temu, Xiaomi: Datenschützer noyb nimmt China ins Visier

Die europäische Datenschutz-Organisation Noyb hat 6 Datenschutz-Beschwerden eingebracht. Diese richten sich gegen die Video-Plattform Tiktok, den Modehändler Shein, den Smartphone-Hersteller Xiaomi und weitere chinesische Firmen. Die Datenschützer verorten Verstöße gegen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Die von Datenschutz-Aktivist Max Schrems mitbegründete Organisation "None Of Your Business" ("Geht Dich Nichts An") wirft den Unternehmen unrechtmäßige Datentransfers nach China vor. Es ist das erste Vorgehen der Organisation gegen chinesische Firmen.

Persönliche Daten werden nach China geschickt

Noyb erklärte, 4 der Unternehmen hätten offen zugegeben, dass sie persönliche Daten nach China schicken, der Rest spreche von undefinierten "Drittländern". Nach dem geltenden EU-Recht seien Datentransfers in Länder außerhalb der EU jedoch nur dann zulässig, wenn das Zielland den Datenschutz nicht untergrabe.

Die Datenschützer monieren den Informationstransfer auch beim chinesischen Smartphone-Anbieter Xiaomi, bei den Online-Händlern AliExpress und Temu sowie beim Messengerdienst WeChat des Technologiekonzerns Tencent.

