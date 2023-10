So gut ist eine 3-Euro-SSD von AliExpress

Auf AliExpress gibt es immer wieder supergünstige SSDs im Angebot. Nicht immer steckt auch wirklich SSD-Technologie drin. Doch selbst wenn, wie brauchbar sind SSDs um 3 Euro dann eigentlich? StorageReview hat sich das näher angesehen und dazu auf YouTube ein Video ihrer Testreihe veröffentlicht.

Gekauft wurde eine 120 GB Sata SSD von Goldenfir um 3 US-Dollar (umgerechnet etwa 2,8 Euro) auf AliExpress. In der Festplatte ist tatsächlich ein echter SSD-Controller verbaut, so die Tech-Expert*innen bei der Analyse, und zwar der Yeestor YS9083XT SATA 3.2-Controller aus China aus dem Jahr 2019, berichtet ArsTechnica. Das restliche Review fiel dann nicht so positiv aus, denn dass eine echte SSD drinsteckt ist eigentlich die einzige gute Nachricht.