Google-Trends: Wonach Österreich 2023 gesucht hat

Google Österreich hat die Trends des heurigen Jahres in mehrere Kategorien aufgeteilt. Hier die Themen, die Österreich bei Google heuer bewegt haben:

Die Themen sind allerdings nicht nach absoluter Häufigkeit gereiht , sondern danach, welche Begriffe in besonders kurzer Zeit besonders hohe Anstiege erfahren haben. In absoluten Zahlen wären die Top-Suchbegriffe jedes Jahr Begriffe wie " Facebook" , " YouTube" oder " Wetter". Das sagt aber nichts über Trends aus, die sich aktuell ergeben.

Was Menschen heutzutage bewegt, lässt sich gut aus ihren Google-Suchanfragen ablesen. Egal, ob es um persönliche Anliegen wie Gesundheit oder Hobbys, oder um Nachrichtenthemen geht: Wenn es einen interessiert, wird man höchstwahrscheinlich danach googeln. Wie jedes Jahr, wenn sich das Kalenderjahr dem Ende nähert, hat Google auch heuer wieder eine Liste an Themen veröffentlicht, die besonders häufig gesucht worden sind.

Krieg in Israel und Gaza

Bei den internationalen Schlagzeilen waren es vorwiegend Konflikte, über die sich Menschen informieren wollten. Neben dem Nahost-Konflikt und dem Ukraine-Krieg finden sich in der Liste auch die katastrophale Implosion des Titanic-U-Bootes Titan und auch Naturkatastrophen.

Der "Aufreger des Jahres" war der Skandal rund um die Band Rammstein bzw. dessen Sänger Till Lindemann . Auf Platz 2 landet der wegen Kinderpornografie verurteilte Schauspieler Florian Teichtmeister . Die Hunderasse American Staffordshire Terrier landete nach einem tragischen Vorfall auf Platz 3 in der Liste.

Missy May

2023 war die Technologie-Szene unter anderem vom Schlagwort “ Künstliche Intelligenz ” dominiert. Das spiegelt sich auch in den Such-Trends wider. Der Chatbot ChatGPT liegt an erster Stelle, gefolgt von dem aktuellen Apple -Smartphone iPhone 15. Vielleicht etwas überraschend auf Platz drei, die indische Mond-Sonde Chandrayaan-3 .

Ob wir wollen oder nicht, die Klimakatastrophe betrifft uns alle. Dass unter den österreichischen Google-Nutzer*innen hier auch großes Interesse vorherrscht, zeigen die Top-Suchbegriffe aus dem Bereich. An der Spitze liegt der Suchbegriff “ Hohe Hitzewarnung ”.

Was heißt POV?

Was ist in Israel passiert?

Was ist Fracking?

Was gehört in den gelben Sack?

Was ist Pfingsten?

Was ist Hamas?

Was ist ein Kibbuz?

Was ist eine Implosion?

Was ist ein Marxist?

Was ist der Gazastreifen?

Wer sich ein wenig mit dem Verhalten von Menschen auf Google beschäftigt hat, weiß, dass sehr gerne auch konkrete Fragen eingetippt werden. Beliebt ist etwa “ Was ist… ” oder “ Was heißt… ”. Auch hier lässt sich bei den meistgesuchten Anfragen ein deutlicher Zusammenhang mit dem Zeitgeschehen herstellen. Neben dem Nahostkonflikt ging es hier offenbar um den neuen SPÖ-Chef und die Titan-Implosion .

Welche internationalen Prominenten in Österreich besonders hohes Interesse hervorgerufen haben, kann man aus dieser Rangliste herauslesen. Hier sieht man auch, welchen Stellenwert der Opernball und Richard Lugners jährlicher Stargast hat. Denn ohne diesen Auftritt wäre Jane Fonda wohl nicht an erster Stelle gelandet. Ob es etwas über den Musikgeschmack der Österreicher*innen aussagt, dass Jürgen Drews vor Taylor Swift landet, sei einmal dahingestellt.

Sport-Events und Fußball-Matches

Sport-Fans googeln natürlich auch. Und anhand ihrer Begriffe hat Google ausgewertet, was die beliebtesten Events dieses Jahr waren. Auch hier steht Tennis eindeutig an erster Stelle. In den Top-3 befindet sich aber auch die Frauen WM im Fußball.

Wimbledon US Open Frauen WM Australian Open French Open ATP Kitzbühel Super Bowl Tour de France EM Quali Champions League

Top 10 österreichische Fußball-Matches