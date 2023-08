Chrome-Suche am Handy erhält 4 nützliche Funktionen

Wenn jemand etwa im Zuge einer geplanten Japan-Reise einen Artikel über das ferne Land liest und auf die Adressleiste klickt, erscheint ein Abschnitt mit der Bezeichnung „Verwandt mit dieser Seite“. Dort werden Vorschläge für andere Suchanfragen angezeigt, etwa Restaurants oder Sehenswürdigkeiten in Japan.

Auch erhalten Nutzer*innen über das Tippen auf die Adressleiste nun einen schnellen Zugriff auf die größten Trends aus der Google-Suche. So erfährt man auf einem Blick, welche Themen Nutzer*innen weltweit interessieren. Dieses Feature ist für Android bereits verfügbar – für iOS soll es später in diesem Jahr noch ausgerollt werden, heißt es in einem Google-Blogeintrag.