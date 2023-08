Dieser Browser schützt deinen guten Ruf, wenn du stirbst

"Fake my History"-Funktion

Die Anwendung, die sich in erster Linie an Gamer*innen richtet, kann nämlich den gesamten Browserverlauf schönen. Die Funktion "'Fake my History' schützt jetzt euren Ruf über den Tod hinaus", schreibt Opera in einem Blogpost.

Hat man etwa nach peinlichen YouTube-Videos oder fragwürdigen Vorlieben gesucht, tauscht der Opera GX Browser die URL automatisch aus, sodass beispielsweise der Eindruck entsteht, man habe sich für besonders selbstlos für die Bedürfnisse anderer eingesetzt.

Wenn man Opera GX Browser 14 Tage lang nicht verwendet hat, geht die Anwendung davon aus, dass man tot ist und schönt den Browser-Verlauf. Wer will, kann "Fake my History" auch manuell durchführen.