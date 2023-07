Chrome ist nicht mehr der schnellste Browser

Speedometer ist eines der bekanntesten Tools, mit der sich die Performance von Web-Browsern messen lässt. Das Programm wurde ursprünglich von Apple entwickelt. Seit Ende vergangenen Jahres arbeiten aber Google (Chrome), Apple (Safari) und Mozilla (Firefox) gemeinsam an der 3. Version von Speedometer, um die Geschwindigkeit ihrer Browser besser bewerten zu können. Momentan ist Speedometer 2.1 allerdings noch die aktuellste Version.

Speedometer misst die Reaktionsgeschwindigkeit von verschiedenen Webanwendungen, die mehreren Benutzer*innenaktionen simulieren. Bislang führte Googles Chrome-Browser die Liste an, sein Chromium-Kern wird auch von anderen Browsern wie Opera, Vivaldi oder sogar Edge verwendet. Wie auf Hackernews nun aber geschrieben wird, hat Firefox seinen Konkurrenten überholt.

Seit Anfang des Jahres näherte sich Firefox immer weiter an Chrome an, Mitte Juli gelang dann der Wechsel an der Spitze. Gepostet wurden die Ergebnisse auf dem Dashbord Treeherder, das für Mozilla-Projekte verwendet wird.