Taylor-Swift-Parties: Bewegungsdaten zeigen, was in Wien los war

Laut Mobilfunkdaten waren gestern am Wiener Stephansplatz deutlich mehr Menschen als sonst unterwegs, vor allem aus den USA.

Für die geplanten und dann leider abgesagten Taylor-Swift-Konzerte in Wien sind Fans aus aller Welt angereist. Bei 180.000 verkauften Tickets war die Menge der "Swifties" in der Stadt auffällig. Der Mobilfunkanbieter A1 hat Daten ausgewertet, die durch die Verbindung von Mobiltelefonen und Sendemasten ausgetauscht wurden und sie der futurezone exklusiv zur Verfügung gestellt.

14 Prozent mehr Menschen am Stephansplatz

Die anonymisierten Daten zeigen, dass am Donnerstag 109.000 Personen am Stephansplatz unterwegs waren. Ein paar Tage zuvor, am 1. August, waren es 96.000 Menschen. Das bedeutet einen Anstieg um 14 Prozent. Der Anteil internationaler Mobilfunk-Nutzerinnen und -Nutzer hat 38 Prozent betragen. Das entspricht einem Anstieg um 22 Prozent.

Die Verknüpfung mit Mobilfunkvertragsdaten zeigt, dass vor allem mehr junge Menschen die Wiener Innenstadt besuchten. Der Anteil der 18- bis 29-Jährigen betrug 22 Prozent, während er am 1.8. bei 19 Prozent lag.

