ChatGPT: Nächstes KI-Modell heißt GPT 6-7, das ist der Grund

31.10.2025

Der Nachfolger von GPT-5 bekommt vielleicht einen anderen Namen als viele erwartet haben.

“GPT-6 wird in GPT-6-7 umbenannt, gern geschehen”, schrieb OpenAI-Chef Sam Altman am frühen Freitagmorgen auf X. “Hä”, dürften sich jetzt vor allem ältere Leserinnen und Leser fragen. Hinter dem Namen steht der derzeit virale Begriff “6-7” (ausgesprochen einfach “Six Seven”), der vor allem in der Generation Alpha (Jahrgang 2010 bis 2024) populär ist und 2025 zum Wort des Jahres gekürt wurde. ➤ Mehr lesen: OpenAI plant ChatGPT für Musik

Was steckt hinter dem 6-7-Meme? Das "6-7" Meme stammt ursprünglich aus dem Song "Doot Doot" des Rappers Skrilla, der im Februar 2025 veröffentlicht wurde. In einer Textzeile des Liedes sagt er die Worte "six, seven" (sechs, sieben), kurz bevor ein Beat einsetzt. Die Zahlen beziehen sich eigentlich auf eine Adresse in Chicago.

Zunächst wurden auf TikTok viele Videoclips von Sportlern, insbesondere vom NBA-Spieler LaMelo LaFrance Ball, zu diesem Song gepostet. Die "six seven"-Phrase leitete dabei oft spektakuläre Spielszenen ein. Der Spieler ist 6 Fuß und 7 Zoll groß (2,01 Meter), darum der Zusammenhang. Ball bzw. sein Team haben den Trend dann auch bewusst aufgegriffen. ➤ Mehr lesen: ChatGPT-Browser Atlas ausprobiert: Die Zukunft des Internets?