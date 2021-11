USA gründen neue UFO-Arbeitsgruppe

Das US-Verteidigungsministerium richtet eine neue Untersuchungsstelle ein, um "unidentifizierte Luftphänomene" zu verfolgen und zu analysieren, da die Besorgnis über die von UFOs ausgehenden nationalen Sicherheitsrisiken wächst.

Die stellvertretende Verteidigungsministerin Kathleen Hicks kündigte in einem am Dienstag veröffentlichten Memo die Gründung der Airborne Object Identification and Management Synchronization Group an, "um alle damit verbundenen Gefahren für die Flugsicherheit und die nationale Sicherheit zu bewerten und gegebenenfalls zu entschärfen".