UFO-Bericht der US-Geheimdienste ist jetzt öffentlich

Die US-Geheimdienste haben einen mit Spannung erwarteten Bericht über UFO-Sichtungen des Militärs veröffentlicht. Hier könnt ihr den Bericht als PDF ansehen. Beim Bericht werden aber viele Fragen offen gelassen.

In dem am Freitag vorgelegten Dokument der US-Geheimdienstdirektion heißt es, es gebe mit nur einer Ausnahme für keines der gesichteten unbekannten Flugobjekte eine Erklärung. "In unserem Datensatz fehlt es derzeit an ausreichenden Informationen, um Vorfälle spezifischen Erklärungen zuzuordnen."

Keine Hinweise auf außerirdisches Leben

Hinweise auf mögliches außerirdisches Leben finden sich in dem Bericht nicht. Explizit ausgeschlossen wird die Existenz von Aliens ebenfalls nicht - der neunseitige Bericht lässt das Thema außen vor.

Ausgewertet wurden 144 Berichte des Militärs über Sichtungen zwischen den Jahren 2004 und 2021. In 80 Fällen wurden die Objekte durch gleich mehrere Sensoren erfasst. Bei 18 Vorfällen wurde von "einem ungewöhnlichen Bewegungsmuster oder ungewöhnlichen Flugcharakteristiken" des Flugobjekts berichtet.

Bei einem Flugobjekt handelte es sich dem Bericht zufolge vermutlich um einen großen, Luft verlierenden Ballon. "Die anderen (Objekte) bleiben unerklärt."