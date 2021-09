Techniker entwickelt fantastische "UFO-Patente" für US Navy

Im Auftrag der US Navy hat ein Maschinenbauer und Luftfahrtingenieur eine Reihe von Patenten erhalten, die als "UFO-Patente" in Erfinderkreisen eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Die Patente schildern Technologien, die wie Science-Fiction anmuten, etwa Transportmittel, die sich mit enormer Geschwindigkeit durch jegliches Medium bewegen können - vom Wasser bis zum Weltraum.

Derzeit technisch unmöglich

Was in den Patenten beschrieben wird, geht über derzeitige technische Möglichkeiten weit hinaus, wie Interesting Engineering berichtet. Salvatore Cezar Pais hält das nicht davon ab, immer wieder Patente für neue Ideen zu beantragen, etwa kompakte Energiequellen, die soviel Strom wie Kernkraftwerke erzeugen, oder Waffen, die die Raumzeit verändern und so stark sind, "dass die Wasserstoffbombe daneben wie ein Knallkörper aussieht".

So wird eines der Projekte in einem Dokument der Navy beschrieben. Der maritime Zweig des US-Militärs nahm Pais Ideen so ernst, dass ganze Forscher*innenteams darauf angesetzt wurden, Experimente durchzuführen. Dabei getestet wurde etwa die Idee eines elektromagnetischen Feldgenerators, der einen undurchdringbaren Verteidigungsschild schaffen sollte. Sogar Asteroiden sollten an dem Schutzschild einfach zerbersten.