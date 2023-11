Revolutionäres Geothermie-Kraftwerk ist jetzt online

Eine neuartiges Geothermie-Kraftwerk, das das erste seiner Art sein soll, wurde an das Stromnetz angeschlossen. Mit dem EGS-Kraftwerk (Enhanced Geothermal System) von Fervo Energy werde nun nachhaltig produzierte Energie in das Stromnetz des US-Bundesstaats Nevada eingespeist, heißt es in einer Aussendung von Google.

Google zählt nämlich zu den Investor*innen des Vorhabens und nutzt die damit erzeugte Energie, um ein Rechenzentrum mit Strom zu versorgen. Geothermie hat gegenüber Windkraft und Photovoltaik den Vorteil, dass rund um die Uhr und bei jeder Wetterlage konstant Energie erzeugt werden kann.

