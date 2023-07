Durchbruch bei Geothermie: Nach 50 Jahren ist Technologie einsetzbar

Mit einem Test will Fervo Energy bewiesen haben, dass Enhanced Geothermal System (EGS) jetzt effizient genug für die Stromerzeugung ist.

Dies sei für EGS sowohl ein Rekord bei der Flussrate, als auch bei der erzeugten Energie. Laut Bloomberg sei dies das erste Mal, dass ein Unternehmen beweisen konnte, dass EGS genügend Leistung erzeugt, um kommerziell genutzt zu werden. Bis Ende des Jahres will Fervo das EGS-Kraftwerk ans Stromnetz anschließen.

Dazu wurde ein 30-tätiger Test in Nevada durchgeführt. 30 Tage, weil das Industriestandard für Geothermie sei. Dabei wurde eine Durchflussrate von 63 Litern pro Sekunde erreicht, was die Erzeugung von 3,5 Megawatt Strom ermöglicht. Das wäre genügend Energie, um 2.600 US-Haushalte mit Strom zu versorgen.

Bisher waren die Forschungs- und Pilotprojekte dazu nur mäßig erfolgreich. Das US-Unternehmen Fervo Energy will jetzt aber so weit sein, dass EGS kommerziell eingesetzt werden kann.

Die Hitze im Erdinneren gibt es überall, aber eben nicht das durchlässige Gestein. Deshalb wird seit den 70er-Jahren an EGS (Enhanced Geothermal System) geforscht. Unter den Begriff werden Technologien zusammengefasst, die die Gewinnung von Strom und Hitze mittels Geothermie in Gegenden ermöglichen, deren Gestein eigentlich nicht durchlässig genug für traditionelle Geothermiekraftwerke ist.

Google ist Investor

Einer der Investoren in das EGS-Projekt von Fervo ist Google. Eine Partnerschaft wurde bereits 2021 geschlossen. Neben finanzieller Unterstützung stellt Google auch Machine Learning zur Verfügung. Damit sollen die Systeme des EGS optimiert werden.

Google will bis 2030 alle Rechenzentren mit CO2-freier Energie betreiben. EGS würde das erleichtern, da damit sauberer Strom an Standorten produziert werden kann, an dem keine guten Bedingungen für Wind- oder Solarkraftanlagen gegeben sind.