China baut "künstliche Sonne" mit revolutionärem Superstahl

Der neue Forschungsreaktor BEST soll dank des neuen Materials besonders starke Magnetfelder aushalten können.

Ein Tokamak, die gängigste Art von Fusionsreaktoren, nutzt dafür Elektromagnetismus . Eine Schlüsselkomponente eines Tokamaks ist daher der sogenannte Zentralsolenoid. Das ist ein riesiger Elektromagnet, der im Zentrum der Doughnut-förmigen Brennkammer steht. Beim Forschungsreaktor ITER , der momentan in Südfrankreich entsteht und erstmals mehr Energie liefern soll, als für die Entstehung des Plasmas benötigt wird, erreicht dieser Magnet eine Stärke von 13 Tesla. Das ist stark genug, um (theoretisch) einen Flugzeugträger anzuheben.

Um Kernfusion zu ermöglichen, braucht es starke Magnetfelder , die das heiße 100 Millionen Grad Plasma in der Schwebe halten. Würde das Plasma, in dem die Kernfusion abläuft, nämlich die Reaktorwände berühren, würde es diese zerstören.

Der Zentralsolenoid ist in Grün dargestellt.

Dieser Zentralsolenoid muss von einem Material gehalten werden, das stark genug ist, um diese Magnetfelder auch auszuhalten. Bei ITER ist das der Spezial-Edelstahl JK2LB . Dieser muss nicht nur sehr hohe Magnetfelder aushalten, sondern auch sehr niedrige Temperaturen. Der supraleitende Magnet muss nämlich bis auf knapp über dem absoluten Nullpunkt gekühlt werden - auf rund -269 Grad Celsius - um zu funktionieren. Normaler Stahl wäre bei diesen Temperaturen so spröde wie Glas.

© Chinese Academy of Sciences

Auch China hat einen Superstahl entwickelt, der künftig in Fusionsreaktoren eingesetzt werden soll. Im August 2023 gelang unter Führung des Forschers Li Laifeng die Produktions eines Stahls, der eine Magnetfeld von 20 Tesla standhalten kann. Das Material namens CHSN01 (China high-strength low-temperature steel No 1) wird nun erstmals in einem chinesischen Reaktor verbaut.