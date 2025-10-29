Wenig Speicherplatz am Handy? WhatsApp hat bald die Lösung

Der Messenger macht es einfacher, große Videos und andere Dateien in der App zu finden und zu löschen.

Wer WhatsApp am Handy installiert hat und es regelmäßig nutzt, kennt es: Die verschickten Bilder und Videos nehmen viel Platz am Handy in Anspruch. Doch WhatsApp arbeitet an einer Funktion, mit der man genau steuern kann, wie viel Speicherplatz verschiedene Chats belegen.

➤ Mehr lesen: WhatsApp schränkt ein, wie viele Nachrichten ihr senden dürft

Gleichzeitig verbessert WhatsApp die Möglichkeit, gezielt große Dateien zu löschen. Wie WABetaInfo berichtet, tauchte in der neuesten Beta-Version der App eine "Speicher verwalten"-Funktion auf. Hier kann man die in einem Chat geteilten Dateien anzeigen und der Größe nach sortieren lassen.

Sowohl auf iOS als auch auf Android

Dieselbe Funktion bieten zwar auch viele Dateimanager an, eine direkte Integration in WhatsApp macht es aber übersichtlicher, welche Dateien man löschen kann. Die Funktion steht bislang nur einer beschränkten Gruppe von Beta-Testern zur Verfügung, könnte aber schon bald weiter ausgerollt werden. Sowohl in der Beta-Version der iOS- als auch in jener der Android-App wurde die Funktion bereits getestet.