Das bedeuten die komischen Begriffe in der Stromrechnung

"Das ist eine Spitzfindigkeit, die in Zusammenhang mit der Umsatzsteuer steht", erklärt Stephan Peroutka von den Wiener Netzen. "Die Umsatzsteuer ist eigentlich erst dann abzugsfähig, wenn man eine Leistung erhalten hat." Eine Teilbetragszahlung entspricht ja nicht der tatsächlich gelieferten Strommenge. Der Begriff Akontierung ist rechtlich korrekt. "Es gibt aber unterschiedliche Diktionen in der Branche. Das ist manchmal verwirrend", gibt Peroutka zu.

Damit nicht einmal im Jahr ein Riesenbetrag in Rechnung gestellt wird, gebe es die so genannten Akontorechnungen . 11 Mal im Jahr muss man den gleichen Teilbetrag zahlen, um am Ende eine Summe anzuhäufen, die annähernd einem prognostiziertem Stromverbrauch entspricht. Wer keine SEPA-Lastschrift angefordert hat, bekommt für jeden Teilbetrag eine Akontorechnung. Aber warum heißt es Akontorechnung und nicht einfach Teilbetragsrechnung ?

Durch die gestiegenen Energiekosten wird sich so mancher Mensch derzeit intensiver mit seiner Stromrechnung beschäftigen . Abgesehen vom Zählerstand und Verbrauch tauchen dabei einige Begriffe auf, die nicht intuitiv verständlich sind. Wir haben versucht, das Beamtendeutsch in klare Worte zu fassen und begreifbarer zu machen, woraus sich die Stromrechnung zusammensetzt und wofür man daeigentlich bezahlt.

Zahlen für Netzverluste

Auf der Rechnung für die Netznutzung sind verschiedene Punkte angeführt: Der Netznutzung-Grundpreis, der Netznutzung-Arbeitspreis, Netzverlustentgelt und das Entgelt für Messleistungen. Die Berechnungsbasis für all diese Punkte setzt die Regulierungsbehörde E-Control fest. "Wir sind ein natürlicher Monopolist und die Behörde verwaltet dieses Monopol so gerecht wie möglich", sagt Peroutka.

Der Netznutzung-Grundpreis ist eine Pauschale, während der Netznutzung-Arbeitspreis sich am tatsächlichen Stromverbrauch orientiert und als Summe pro verbrauchter Kilowattstunde angegeben wird. Was wahrscheinlich am meisten irritiert, ist das Netzverlustentgelt.

Zahlt man hier dafür, dass Netzbetreiber schlampig arbeiten und es dadurch zu Verlusten kommt? "Netzverluste sind physikalisch bedingt. Es gibt einfach Widerstände in der Leitung, Verluste bei Transformatoren", erklärt Peroutka. Die Kosten für die Verluste werden zum Teil von den Stromerzeugern getragen, aber auch von Endkund*innen. In Österreich seien die Netzverluste vergleichsweise gering. Sie liegen bei rund 4 Prozent. "Es gibt auch Länder, in denen die Verluste zweistellig sind", ein Faktor sei dabei auch Stromdiebstahl. In Österreich sei dieser minimal.

Elektrizitäts- und Gebrauchsabgabe

Zu den verschiedenen Kostenpunkten für die Netznutzung kommen jede Menge Steuern und Abgaben hinzu, etwa die Gebrauchsabgabe, Elektrizitätsabgabe, Erneuerbaren Förderpauschale, Erneuerbaren Förderbeitrag und regional unterschiedliche Zuschläge.

Die Elektrizitätsabgabe wurde 1996 eingeführt. Sie muss von Stromnetzbetreibern eingehoben und an das Finanzministerium weitergeleitet werden. Das Geld fließt ohne Zweckwidmung ins Bundesbudget. "Für uns ist das ein Durchlaufposten. Wir sind da eine Art Inkassostelle für Steuern", meint Orasch. Mit der Liberalisierung des heimischen Strommarktes im Jahr 2001 sei die Abgabe, die sich nach dem Verbrauch richtet, stark angestiegen - als eine Art Ausgleich für sinkende Strompreise. Seither wurde die Elektrizitätsabgabe aber wieder zur Entlastung von Endkund*innen verringert. Industrieunternehmen mit hohem Stromverbrauch sind durch die Elektrizitätsabgabe besonders belastet. Für sie gibt es die Möglichkeit einer Rückvergütung durch den Staat.

Die Gebrauchsabgabe wird von den Bundesländern festgesetzt, sie ist daher überall ein bisschen unterschiedlich. Argumentiert wird sie mit dem Benutzen von öffentlichem Grund. Das Geld für die Gebrauchsabgabe fließt ohne Zweckwidmung in das jeweilige Landesbudget.