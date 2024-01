Steam-Deck-Konkurrent MSI Claw soll auf Intel-Prozessor setzen

Der PC-Hardware-Hersteller MSI dürfte wohl bei der CES ein neues Gaming-Handheld vorstellen. In einem Teaser-Video wurde bereits angedeutet, dass ein Konkurrent zu Steam Deck , Asus ROG Ally und Lenovo Legion Go präsentiert wird. Neue Leaks verraten nun, welcher Prozessor das Gerät antreiben soll.

Nicht einmal 24 Stunden später leakte @wxnod auf X eine vermeintliche chinesische Werbung für das Gerät gepostet. Das dort dargestellte Handheld sieht dem Asus ROG Ally sehr ähnlich. In der Werbung heißt das Gerät "Claw".

Geekbench-Einträge deuten auf Intel-CPU hin

Das deckt sich auch mit 2 Geekbench-Einträgen (hier) und (hier) zu einem "Claw A1M". Hier stehen auch vermeintliche Einzelheiten zum Gerät:

Betriebssystem: Windows 11 Pro

CPU: Intel Core Ultra 7 155H, mit 32GB, 16 Kernen

Der Prozessor wird sonst in High-End-Gaming-Laptops verwendet, das verrät der Zusatz "H". Es könnte sich dabei um einen kürzlich angekündigten Prozessor aus Intels "Meteor Lake"-Reihe handeln. Laut Intel hat er eine Turbo-Taktfrequenz von 4,8 Ghz und eine maximale Leistung von 115 Watt.

Leistung könnte Steam Deck und ROG Ally übertreffen

Die Basisleistungsaufnahme liegt bei 28 Watt. Beim Steam Deck OLED liegt die Leistung zwischen 4 und 15 Watt, beim Asus ROG Ally liegt sie zwischen 9 und 25 Watt im Akkubetrieb.

Dass auf Claw wohl Windows 11 läuft, dürfte darauf hinweisen, dass das Handheld wie die Geräte von Asus und Lenovo mit sämtlichen PC-Spieleplattformen kompatibel ist. Dort laufen out of the Box neben Steam, Epic und Gog auch der Xbox Game Pass. Damit ist auch zu erwarten, dass MSI sein Claw in einer ähnlichen Preiskategorie anbieten dürfte. Das ROG Ally Z1 Extreme wird derzeit für 654,46 Euro bei Amazon verkauft, zum Launch kostete es 799 Euro.

Die CES 2024 startet am 9. Jänner und findet in Las Vegas statt. Möglicherweise gibt MSI schon vorher Informationen zum Handheld bekannt. Daher bleibt abzuwarten, ob die Leaks sich als wahr entpuppen.