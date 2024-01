Neue Spekulationen zu Nintendo Switch 2

Ziemlich teuer

Auch wenn die Switch 2 keine großartigen Neuerungen parat halten wird, soll sie empfindlich teurer werden. Der Startpreis soll bei rund rund 400 Dollar liegen. 2017 kam die Switch mit einem Preis von 329 Euro (300 Dollar) auf den Markt. Ein Startpreis von zwischen 400 und 450 Euro zeichnet sich also ab.

Die Standardversion der Nintendo Switch gibt es derzeit für 290 Euro auf Amazon. Das OLED-Modell der Switch kostet aktuell 332 Euro auf Amazon und die Nintendo Switch Lite ist dort ab 212 Euro zu haben.

Auch Spiele werden teurer

Teurer werden sollen auch die Spiele. AAA-Titel werden demnach 70 Dollar kosten. Wie viel das in Euro übersetzt bedeutet, wird sich zeigen. Hierzulande ist Nintendo mit 70 Euro für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bereits an die Schmerzgrenze gegangen.

Einig sind sich die Brancheninsider*innen bei der Portabilität. Demnach wird Nintendo an diesem zentralen Feature festhalten. Alle Prognosen gehen davon aus, dass auch die Switch 2 eine tragbare Konsole sein wird.