Die Rückkehr der Handhelds: Die 5 besten Geräte im Vergleich

Einige große neue Handhelds kamen in den vergangenen Jahren auf den Markt. Was sie können und für wen sie sich eignen.

Wie gut ist die Technik? Dass die Switch eher schwach daher kommt, dürfte inzwischen bekannt sein. Selbst die eigenen Spiele machen dem Gerät zunehmend zu schaffen. Mit nur 4 GB RAM kommt sie immer schneller an ihre Grenzen. Alle Versionen der Konsole haben eines gemeinsam: Die Displayauflösung beträgt maximal 720p . Unterschiede gibt es bei Größe und Displayart. So haben die klassische und die kleine Lite-Variante einen LC-Bildschirm , der weniger kräftig und kontrastärmer als die neue OLED-Variante ist. Diese kommt mit 64 GB Speicher statt 32 GB – erweitern muss man diesen Speicherplatz aber in den meisten Fällen mit einer SD-Karte, wenn man Spiele digital kauft und herunterladen will.

Was kann man spielen – und was nicht? Die Nintendo Switch ist die einzige Konsole, mit der sich (legal) die neuesten Nintendo-Titel spielen lassen. Mit Super Mario, Zelda und Pokémon finden die beliebtesten Spielereihen der Welt auf der Plattform statt - Mario Kart 8 Deluxe ist eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten. Selbst Blockbuster wie Hogwarts Legacy ( hier im Test ) haben es mit einer eigenen Version auf die Konsole geschafft. Spielen kann man auf der Konsole nur, was auch von Nintendo im hauseigenen Store angeboten wird – das sind neben den eigenen Titeln viele großartige Indie-Spiele . Außerdem probiert Nintendo mit Erweiterungen wie Ring Fit ( futurezone-Test ) oder Mario Kart Live: Home Circuit ( hier im Test ) regelmäßig neue, unterhaltsame Methoden, Realität und virtuelles Spiel zu verbinden.

Was kostet das? Die Nintendo Switch OLED kostet derzeit bei Amazon 331, 76 Euro und ist damit günstiger als über den offiziellen Nintendo Store (349,99 Euro). Die klassische Variante findet man für 281,35 Euro bei Amazon , bei Nintendo kostet sie 299,99 Euro. Die kleinere Lite-Version , die man nicht an den TV anschließen kann, bekommt man bei Amazon je nach Farbvariante (Blau, Türkis, Koralle) ab 201,68 Euro , bei Nintendo kostet sie 219,99 Euro.

Für ist das geeignet? Die Switch ist eindeutig eine Familienkonsole . Das Angebot spricht Kinder und Erwachsene gleichermaßen an und das gemeinsame Spielen mit Geschwistern, Eltern und Freunden steht bei Nintendo häufig im Vordergrund. Wen die aktuellsten Grafikmonster kalt lassen, aber bei Mario Kart und Animal Crossing alles um sich herum vergisst, ist bei der Switch richtig. Dann muss man sich nur noch entscheiden, welche der 3 Switch-Versionen zu einem passt. Zu bedenken bleibt, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte, bis die Konsole einen Nachfolger bekommt. Die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass sie spätestens in 2 Jahren abgelöst wird. Das bedeutet aber nicht das Ende, sondern den Anfang einer mehrjährigen Übergangszeit, bei der die meisten Spiele auf beiden Konsolen erscheinen dürften.

Wie gut ist die Technik? Optisch erinnert das Steam Deck an den 90er-Backstein Sega Game Gear. Ja, es ist groß und mit 670 g mehr als doppelt so schwer wie die Nintendo Switch (ungefähr so viel wie ein 12,9-Zoll-iPad-Pro). In der Hand liegt es aber auch bei längeren Sessions überraschend gut. Um einen Mini-Linux-PC mit 16 GB Arbeitsspeicher zu betreiben, braucht man eben Platz – und nichts anderes ist das Steam Deck. Die OLED-Version hat ein 7,4-Zoll-Display , die LCD-Variante ist 7 Zoll groß. Beide haben eine Auflösung von 1.280 x 800 Pixel . Darauf sehen Spiele wirklich überraschend gut aus. Man kann zwischen der Steam-Plattform und dem Linux-Desktop wechseln. Schließt man Maus und Tastatur an, könnte man auch darauf arbeiten (warum auch immer man das wollen würde). Die Konsole bietet viele Freiheiten – vom Installieren und Entwickeln eigener Apps bis zur Öffnung für weitere Betriebssysteme wie Windows 10 und 11 . Positiv ist zudem die gute Reparierbarkeit des Geräts. Durch eine Kooperation mit der Reparatur-Plattform ifixit lassen sich unter anderem Lüfter, SSD, Tasten und Sticks, Display und Akku nachbestellen. Mit dem Steam Dock lässt sich das Gerät auch an den TV anschließen.

Was kann man spielen – und was nicht? Wer am PC spielt, kommt an Steam eigentlich nicht vorbei. Von den riesigen Hits des Jahres (Baldur’s Gate 3, Starfield und Alan Wake) bis hin zu Evergreens wie Stardew Valley oder Indie-Perlen wie Jusant finden immer mehr Spiele ihren Weg auf das Steam Deck. Wer seine Games lieber bei GoG oder Epic kauft, kann sie über das Linux-Betriebssystem recht schnell ebenfalls installieren. Selbst an den Xbox Game Pass kommt man, mit etwas Tüftelei.

Für wen ist das geeignet? Spiele entwickeln sich derzeit rasant weiter. Um den Leistungshunger zu bändigen, muss regelmäßig der PC aufgewertet werden – was mitunter Hunderte bis über 1.000 Euro kosten kann. Für einen neuen PC mit einer Nvidia GeForce RTX 4080 legt man aktuell 3.000 bis 4.500 Euro hin – mit einer schwer erhältlichen RTX 4090 liegt man zwischen 5.500 und 6.000 Euro. Da sieht die Möglichkeit, auch die neuesten Spiele auf dem Steam Deck überhaupt noch spielen zu können, recht verlockend aus. Das große Gerät ist für kleine Kinderhände aber nicht ideal. Wer wirklich alles aus seiner Konsole herausholen möchte, hat viele PC-Spiele und Lust darauf, auch ein bisschen an der Software herumzuspielen .

Was kann man spielen – und was nicht?

Beide Geräte wurden vor allem für den Xbox Game Pass entwickelt. Auf ihnen läuft eine Windows-11-Version und sie arbeiten mit Microsoft zusammen. Wer also vor allem auf Xbox oder PC das monatliche Abo des Konzerns nutzt, kann das auf den hochwertigen Handhelds ebenfalls spielen. Daneben lassen sich wie auf einem PC auch die Games von Steam, Epic, GoG und Amazon installieren. Out oft the Box stehen Nutzer*innen also deutlich mehr Spiele-Angebote zur Verfügung als beim Steam Deck.

Wie gut ist die Technik?

Die Geräte sind aktuell ungeschlagen, was die Technik betrifft. Beide Geräte haben einen AMD Ryzen Z1 bzw. Z1 Extreme Prozessor mit 16 GB RAM. Das Lenovo Legion Go verfügt über ein 8,8 Zoll Display mit QHD+ (2.560 x 1.600 Pixel) und 60 Hz. Das Asus ROG Ally hat ein 7-Zoll Display mit FHD (1.920 x 1.080 Pixel) und einer Bildrate von maximal 120 Hz. Dass gerade Blockbuster-Spiele auf den beiden Geräten besser aussehen und flüssiger laufen als auf dem Steam Deck, dürfte niemanden überraschen. Ein Vorteil des Lenovo Legion Go gegenüber anderen Handhelds ist, dass man die Controller wie bei der Nintendo Switch Classic und OLED abnehmen kann. Der rechte Controller wird dabei zu einer Maus, was genial ist.