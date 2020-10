Mario Kart Live Home Circuit im Test: Echtes Kart, echte Crashes

Vorher beschweren statt nachher beschweren

Man kann sogar Abkürzungen einplanen. Die kann man dann allerdings nur selbst nehmen, die virtuellen Gegner bleiben auf dem Streckenlauf. Prinzipiell lässt sich so gut wie alles integrieren, von Stofftieren über Lego, Bauklötze, Playmobil, Bälle, Actionfiguren, oder was sonst noch so im Wohn- oder Kinderzimmer zu finden ist.

2 wichtige Dinge sollte man dabei aber beachten. Man sollte den Kurs so anlegen, dass vor einem Tor 30 Zentimeter Gerade sind, damit die Kamera dieses korrekt erfassen kann. Ansonsten fährt man vielleicht sehr zeitsparend eine Haarnadelkurve durchs Tor, was aber vom Spiel nicht erkannt wird – und man deshalb verliert. Bis ich dieses Problem erkannt habe, habe ich mehrere Rennen in den Sand gesetzt und mich darüber geärgert.

Der zweite wichtige Tipp wird von Nintendo selbst gegeben. Die Steher der Tore sollten vor dem Rennen beschwert werden, damit es nachher keine Beschwerden gibt. Dazu kann man etwa Bücher verwenden. Ansonsten kann es passieren, dass man das Tor rammt und so verschiebt, dass die Strecke unfahrbar wird. Besonders ärgerlich ist, wenn man durch eine virtuelle Beeinflussung die Kontrolle über das Kart verloren hat und es in der realen Welt deshalb den liebevoll gestalteten Kurs demoliert.