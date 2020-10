So macht man Spielekonsolen kindersicher

Spielekonsolen gehören in vielen Haushalten zur Einrichtung und werden sowohl von Kindern als auch Erwachsenen genutzt. Damit Eltern den Überblick behalten, welche Inhalte die Kinder nutzen und wie viel Zeit sie damit verbringen, bieten alle Hersteller inzwischen Regulierungs-Möglichkeiten für Eltern. Wir erklären euch, wie ihr die PS4, Xbox One und Nintendo Switch für Kinder sicher macht.

Nintendo Switch

Nintendos Spielekonsole funktioniert als Handheld und lässt sich auch an den Fernseher anschließen. Darum lässt sich schwerer kontrollieren, was und wie viel das Kind tatsächlich spielt. Deshalb hat Nintendo eine App entwickelt, mit der Eltern das Spielverhalten der Kinder besser kontrollieren können. Die App wird dafür mit der Nintendo Switch verbunden und zeigt dann die Nintendo-Accounts an, die auf der Konsole angelegt wurden.

In der App sieht man dann, was und wie lange auf der Konsole gespielt wurde. So wird ein Rückblick auf den vergangenen Monat gegeben. Dort sieht man, was die Benutzer täglich auf der Switch gemacht haben. Tippt man auf einen Tag, wird genau aufgelistet, welche Software benutzt wurde, welches Spiel man gespielt und ob man etwas heruntergeladen hat.

Die erlaubte Spieldauer lässt sich recht genau festlegen. So kann man einfach ein tägliches Limit setzen und auf der Konsole wird eine Mitteilung angezeigt, sobald die Zeit überschritten wurde. Entweder man übergibt die Verantwortung, dann auch wirklich aufzuhören, den Kindern selbst, oder die Software wird automatisch pausiert und man kann erst am nächsten Tag weiterspielen. Wenn die Kinder die Möglichkeit haben, selbstständig aufzuhören, können sie noch bis zum Ende der Runde weiterspielen. Ob zu lange überzogen wurde, sieht man anschließend in der App.