Lego Life im Test: Üben für Instagram

"Ist Lego Life eigentlich sowas wie Instagram?", fragt Adam. Mein Sohn ist 9 Jahre alt, Instagram kennt er aus der Schule und auch von ersten eigenen Versuchen mit dem Bildernetzwerk. Lego spielt er seit mindestens 6 Jahren, zuerst Lego Duplo und später das "richtige" Lego. Gemeinsam mit mir hat Adam Lego Life - ein 2017 von Lego gestartetes soziales Netzwerk für Kinder - getestet.

Was aber ist Lego Life genau? Die für iOS und Android kostenlos verfügbare App will Kindern unter 13 Jahren eine sichere Online-Umgebung bieten, in der sie ihre Lego-Kreation austauschen und kommentieren können. Daneben können sie sich mit anderen Nutzern befreunden, Gruppen beitreten und in Bauanleitungen und Bauideen stöbern und an Herausforderungen teilnehmen. Auch kurze Lego-Clips werden angeboten. Explizite Werbung oder In-App-Käufe gibt es auf dem Online-Netzwerk nicht. Seit dem Start vor 3 Jahren wurde die App nach Angaben des Anbieters weltweit mehr als 10 Millionen Mal heruntergeladen.

Den von mir erwarteten Vorbehalt, dass Dinge, bei denen "für Kinder" draufsteht, von Kindern zunächst einmal skeptisch betrachtet werden, weil das ja nur etwas für "die Kleinen" sein kann, konnte ich nicht bemerken. Adam nimmt das Angebot ernst und ist auch interessiert. "Da kann ich meine Lego-Sachen posten", sagt er nach einem ersten kurzen Blick auf Beispielbilder aus dem Netzwerk.