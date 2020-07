Lego zeigt Nintendo-Konsole aus Bausteinen

Die Partnerschaft zwischen Lego und Nintendo wird offenbar vertieft. Der dänische Spielzeughersteller hat auf Twitter ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht, in dem eine NES-Konsole aus Lego-Bausteinen angedeutet wird. "Are you ready to play like never before?", heißt es in dem Tweet von Lego.

Zeitgleich hat das chinesische Spielemagazin VJgamer einen Artikel veröffentlicht, in dem Bilder von der Verpackung des NES-Lego-Sets geleakt wurden. Zu sehen ist dort die Lego-Konsole aus allen Perspektiven.