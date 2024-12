Lenovo stellt bald günstigeren Gaming-Handheld vor

Während das Steam Deck als Platzhirsch und Maßstab für Handhelds gilt, auf denen man Computerspiele zocken kann, haben sich die Geräte einiger anderer Hersteller hervorgetan. An der Spitze von diesen steht für viele Gamer der Lenovo Legion Go , der wegen seiner Features gerne als „Switch mit Windows 11“ bezeichnet wird. Mit einem Preis ab 699 Euro ist der aber teuer.

Der reguläre Legion Go hat abnehmbare Controller und einen Standfuß, wie man es von der Nintendo Switch kennt. Der Go S verzichtet auf diese beiden Features – so wie Nintendo es bei der Switch Lite gemacht hat.

Dadurch wird das Gehäuse kompakter, ergonomischer und das Gerät vermutlich auch leichter. Die Tasten an der Front sind im Wesentlichen gleichgeblieben. Das Touchpad unter dem rechten Thumbstick ist aber kleiner – vermutlich um Produktionskosten zu sparen. An der Rückseite sind nur noch 2 Tasten vorhanden, statt 4 Tasten und ein Mausrad beim Legion Go. An der Oberseite gibt es nach wie vor 2 USB-C-Anschlüsse.

Preis könnte Steam Deck Konkurrenz machen

Um weiter Kosten zu sparen, soll der Go S den neuen AMD-Chip Ryzen Z2 nutzen, der etwas schwächer als der Z1 Extreme des regulären Go ist. Daher wird mit einem Verkaufspreis von 399 bis 449 US-Dollar gerechnet. Ohne Vergünstigungen kostet der reguläre Go 699,99 US-Dollar in den USA. Daher kann man davon ausgehen, dass der Go S in Europa ebenso zwischen 399 und 449 Euro kosten könnte.

Damit wäre der Handheld eine echte Alternative zum Steam Deck. Das günstigste Steam Deck kostet aktuell 419 Euro und hat ein LC-Display mit 1.280 x 800 Pixel. Wenn der Go S denselben Bildschirm wie der große Go bekommt, hat dieser eine Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixel.

Möglicherweise wird die Ankündigung des Legion Go S nicht allzu lange auf sich warten lassen. Die Elektronikmesse CES, die im Jänner in den USA stattfindet, wäre eine Gelegenheit dazu. Lenovo arbeitet auch an einem Legion Go 2, der den Z2 Extreme Chip haben soll. Es ist denkbar, dass beide Handhelds bei der CES vorgestellt werden.