Die besten Games im Google Play Pass 2025

Vom spannenden Puzzle-Plattformer bis zur Städtesimulation - der Google Play Pass liefert ein breites Angebot an Spielen.

Seit Ende 2020 ist das Google Play Pass Abonnement in Österreich verfügbar. Der von Google angebotene Service bietet interessierten Spielerinnen und Spielern um 4,99 Euro pro Monat oder 29,99 Euro pro Jahr Zugriff auf mehr als 1000 Games ohne Zusatzkosten, Werbung oder In-App-Käufe. Eine offizielle Liste mit den enthaltenen Spielen stellt Google nicht zur Verfügung, weshalb im Play Store etwas Glück beim Finden benötigt wird. Ausgewiesen werden diese lediglich auf der jeweiligen App-Seite mit dem Hinweis „€ 0 mit einem Play Pass-Abo“. Wir haben uns die besten verfügbaren Games angesehen. Wir stellen euch diese Kartenspiele vor: Mini Metro : Android

Android Limbo: Android

Android Pocket City: Android

Android Stardew Valley: Android

Android Old Man's Journey Android

Mini Metro Der U-Bahn-Simulator Mini Metro lässt uns zum Linien-Manager werden. In dem Game übernehmen wir den Ablauf eines U-Bahn-Netzes, das möglichst reibungslos gestaltet werden muss. Einzelne Stationen müssen effizient miteinander verbunden werden, Überfüllung muss vermieden werden und auch die Geschwindigkeit darf nicht auf der Strecke bleiben. Mit fortschreitender Spieldauer müssen wir immer aufmerksamer die Linien und Stationen beobachten und schnell reagieren. Neben dem Start von null weg gibt es auch verschiedene Städte-Szenarien, die wir bespielen können. Mini Metro ist kostenlos im Google Play Pass enthalten.

Limbo Wohl einer der fesselndsten Puzzle-Plattformer für mobile Geräte ist Limbo. Auf der Suche nach seiner Schwester spielen wir in der Rolle eines jungen Mannes, der sich durch die dunklen Hindernisse von Limbo kämpft. Das vollständig in grau-schwarz getauchte Game bietet dabei eine Mischung aus spannenden Rätseln, packenden Sequenzen und dem ein oder anderen nervenaufreibenden Moment. Auf dem Weg lauert auch der Tod in Form von Waffen, Riesenspinnen und anderen Hindernissen. Neben den Rätseln, die wir lösen müssen, ist auch das am Leben bleiben essenziell. Sterben wir, geht es zurück zum Start des Abschnitts. Limbo ist kostenlos im Google Play Pass enthalten.

Pocket City Liebhaberinnen und Liebhaber der Stadtbau-Simulation kommen bei Pocket City 2 voll auf ihre Kosten. Angelehnt an Games wie SimCity bzw. Cities Skylines können wir hier unsere eigene Stadt von Grund auf aufbauen. Das 3D-Spiel erlaubt das Anlegen von Zonen, Sehenswürdigkeiten und speziellen Gebäuden. Die Gestaltung der Stadt liegt ganz in unserer Hand. Machen wir einen guten Job, strömen die Menschen zu uns, besiedeln die Wohngegenden und arbeiten in den Wirtschaftszonen. Neben dem Aufbau gibt es immer wieder auch Probleme, wie Naturkatastrophen zu lösen. Gleichzeitig sind Mini-Games und Quests enthalten, mit denen wir XP und Geld verdienen können. Eine der Besonderheiten von Pocket City 2 sind auch die fehlenden Mikrotransaktionen. Pocket City 2 ist kostenlos im Google Play Pass enthalten.

Stardew Valley Auch der Farming-RPG-Klassiker Stardew Valley ist in Googles Play Pass enthalten. In Stardew Valley übernehmen wir eine Farm, die wir ganz nach unseren Vorstellungen gestalten und bewirtschaften können. Wir können Unkraut jäten, Gemüse anbauen und Tiere züchten. Verkaufen wir unseren Ertrag, können wir durch das eingenommene Geld unseren Hof erweitern, neue Gerätschaften kaufen oder weiter in Gemüse und Co. investieren. Neben unserer Farm gibt es eine große Map zu erkunden, auf der wir mit anderen Bewohnern interagieren können, Quests erledigen oder einfach nur auf einer Brücke angeln können. Stardew Valley ist kostenlos im Google Play Pass enthalten.