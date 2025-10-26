PC-Gaming am Handy: Die besten Portierungen für iOS und Android

Waren die Blockbuster früher nur auf PC und Konsolen spielbar, werden immer mehr Top-Games auch auf das Smartphone portiert.

War das Smartphone früher nur für einfache Spiele gemacht, reicht die Prozessorleistung bei so manchem Spitzenmodell mittlerweile an Desktop-Computer heran. Obgleich die Entwicklung von Triple-A-Titeln noch immer eher für Konsole und PC stattfindet, schaffen es immer mehr Games per Portierung auf das Smartphone. Während in Sachen Steuerung dank nativem Controller-Support von iOS und Android keine Abstriche gemacht werden müssen, ist auch das Thema Grafik dank leistungsfähiger Geräte heutzutage kaum noch ein Thema. Wir stellen euch diese Portierungen vor: Papers, Please : iOS und Android

iOS und Android Hitman Absolution: iOS und Android

iOS und Android Tropico: iOS und Android

iOS und Android Grand Theft Auto: Vice City: iOS und Android

iOS und Android Faster than Light: iOS

Papers, Please Was sich im ersten Moment wie langweiliger Papierkram anhört, ist in Wahrheit ein absolut unterhaltsamer Thriller. In Papers, Please übernehmen wir die Rolle eines Grenzbeamten im fiktiven Staat Arstotzka. Hier entscheiden wir, wer über die Grenze darf und wer wegen gefälschter Papiere im Arbeitslager verschwindet. Bei jedem Grenzgänger müssen wir die Papiere bzw. Dokumente überprüfen, die mit fortschreitender Spieldauer immer mehr Bedingungen erfüllen müssen. Gleichzeitig begegnen uns dubiose und kriminelle Gestalten, die es mit anderen Mitteln über die Grenze versuchen. Unser Job ist gleichzeitig essenziell zur Versorgung unserer Familie. Insgesamt 20 Spielenden umfasst die Story. Falls uns die Grenzarbeit besonders viel Spaß macht, gibt es außerdem einen Endlos-Modus. Die Steuerung ist ausschließlich touchbasiert. Auch auf einem kleinen Screen funktioniert das Abarbeiten der Dokumente einwandfrei. Papers, Please ist um 5,99 Euro für iOS und um 4,89 Euro für Android erhältlich.

Hitman: Absolution Ganz frisch auf dem Smartphone gelandet ist der 5. Teil der Hitman-Serie. Die Portierung des PC- und Konsolen-Klassikers wurde dabei für die Steuerung auf dem Touchscreen optimiert, ohne das eigentliche Spielerlebnis zu beeinträchtigen. In Absolution schlüpfen wir in die Rolle von Agent 47, der von seinem ehemaligen Arbeitgeber, der ICA, als Verräter eingestuft wurde. Bei einem letzten Auftrag für die ICA trifft er auf Victoria, ein Mädchen, das wie 47 gentechnisch verändert wurde. Auf der Flucht vor der Agentur versteckt er sie in einem Waisenhaus, während er auf der Suche nach Hilfe Aufträge erledigt. Über 20 Level hinweg müssen wir immer wieder Ziele ausschalten, die für unsere Auftraggeber von Interesse sind. Absolution bietet dabei unter anderem die Möglichkeit, Aufträge vollkommen stealth, also ohne jegliche Erkennung, zu erledigen. Freundinnen und Freunde der Brechstangen-Methode können auch ohne Rücksicht auf Verluste in eine Mission gehen. Ein zentrales Element der Missionen sind die verschiedenen Gegenstände, die zweckentfremdet werden können sowie die vielen Verkleidungen, die uns unerkannten Zutritt zu verschiedenen Bereichen ermöglichen. Gesteuert wird über virtuelle Knöpfe auf dem Screen, am meisten Spaß macht das Agentendasein aber mit einem unterstützenden Controller. Hitman: Absolution ist um 12,49 Euro für iOS und um 10,99 Euro für Android erhältlich.

Tropico Die harte Hand von El Presidente regiert seit etwas mehr als 5 Jahren auch auf dem Smartphone. 2019 wurde das beliebte Game, Tropico 3, erstmalig auf iOS portiert. In Tropico übernehmen wir die Rolle des El Presidente, der als Diktator über die Karibikinsel Tropico herrscht. Zeitlich in den 1950er-Jahren angesiedelt, müssen wir für den Wohlstand des Landes sorgen, um die Bevölkerung bei Laune zu halten. Da wir diese nicht direkt steuern können, gilt es, mit gezielten Aktionen ihre Gunst zu erkaufen. Planung und das Kombinieren von teils diametralen Interessen sind dabei essenziell. El Presidente kann etwa den Bau und Abriss von Gebäuden anordnen, muss dabei aber nicht nur die Interessen der Tropicaner, sondern auch den Etat im Auge behalten. Politik ist neben der Wirtschaft das gewichtigste Element in Tropico. Ist die gewünschte Ideologie noch nicht verinnerlicht, werden Bücher unter die Leute gestreut. Entstehen politische Bewegungen, können wir diese niederschlagen oder eine Wahl zulassen, die wir dann unbedingt manipulieren müssen. Auch die USA und Russland spielen eine Rolle und können von außen an unserem Stuhl sägen. Um sie nicht zu verärgern, müssen wir die richtigen Entscheidungen treffen. Während Tropico auf dem PC vor allem mit der Maus gespielt wird, wurden für das Smartphone alle Bedienelemente vergrößert, um eine einfache Steuerung per Touch zu ermöglichen. Tropico ist für 10,99 Euro für iOS und um 9,99 Euro für Android erhältlich.

Grand Theft Auto: Vice City Nostalgie pur bekommen wir mit der Portierung von GTA Vice City auf unsere Smartphones. Das 2002 veröffentlichte Game mit seinem sonnigen Flair hat auch mehr als 20 Jahre später seinen Charme nicht verloren. Als Tommy Vercetti, der gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen wurde, machen wir die an Miami angelehnte Stadt Vice City unsicher. In 38 Story-Missionen sowie insgesamt fast 90 Missionen erledigen wir alles, vom kleinen Diebstahl bis zum Auftragsmord. Durch Erledigung einiger Missionen gerade am Anfang schalten wir die gesamte Karte frei, die grundsätzlich vollkommen offen bespielbar ist. Damals für GTA-Verhältnisse neu war unter anderem die Möglichkeit, Immobilien zu erwerben, in denen wir auch unsere Fahrzeuge abstellen konnten. Ebenfalls wurde ein Kleidungswechsel erstmalig in Vice City ermöglicht. Grafisch stellt die Portierung keine Herausforderung für moderne Smartphones dar. In Sachen Steuerung setzt man bei Vice City auf virtuelle Knöpfe. Dank nativem Controller-Support können wir das Gamepad unserer Wahl nutzen. Grand Theft Auto: Vice City ist um 5,99 Euro für iOS und um 4,69 Euro für Android erhältlich.